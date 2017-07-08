Bunun adı canilik

Yalova Yolu üzerinde Pitbull cinsi bir köpeğin sırtından kızgın su dökülmesi neticesinde yaralandığı bilgisini alan Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi ekipleri, köpeği yakalayarak barınağa getirdi. Kızgın sudan dolayı sırt derisi komple yanan hatta sırt kasları dahi zarar gören 1 yaşındaki dişi köpeği tedavi altına alan barınak ekipleri, ağır yaralı hayvanı sağlığına kavuşturdu.

Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’nde yaklaşık 3 aylık bir tedavi süreci ile eski sağlığına kavuşturulacak olan köpek, bundan sonraki hayatını da barınakta geçirecek.

Süleyman Aydın