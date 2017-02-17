Diğer
Kategoriler

Bunun adı cinayete teşebbüs

Trafikte makas atarak ilerleyen ve drift yapmaya çalışarak yolu birbirine katan sürücü, kendisini uyarmaya çalışan vatandaşlardan kaçarken arkasında bulunan motosikletli yolcuları göz göre göre ezdi ve kaçtı. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bunun adı cinayete teşebbüs

17 Şubat 2017 11:22
Bunun adı cinayete teşebbüs - Tıkla İzle

Trafik terörü acımasız yüzünü bir kez daha gösterdi. İstanbul’da güvenlik kamerasının kaydettiği olayda umursamaz sürücü, trafikte beraber hareket ettiği diğer sürücülerin hayatını hiçe saydı. Geçtiğimiz yıl 8 Ağustos’ta kiralık bir araçla trafikte seyreden sürücü, drift yaparak ilerlemeye çalıştı. Yaklaşık 1 kilometrelik yolu bu şekilde alan sürücü faciaya davetiye çıkardı. Bir süre sonra bu durumdan rahatsız olan başka bir aracın şoförü kendi aracıyla bu trafik canavarının önünü kesti. Trafiği birbirine katarak yol alan sürücü bir anda vitesi geri takarak kaçmaya başladı. O anda arkasında motosikletle yol alan vatandaşları göz göre göre ezen sürücü daha sonra olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin yardımı ile ayağa kaldırılan motosikletteki erkek sürücü ve kadın yolcu bir süre kendine gelemedi. 

Adına cinayete teşebbüs denilecek olay ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobil drift atarak ilerliyor. Bu sırada önündeki araçtan bir vatandaş inerek şahsı uyarmak için araca gidiyor. Beyaz araç geri vitese takarak uzaklaşmaya çalışıyor. Bu sırada motosiklete hızla çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan iki kişi yere düşüyor. Araç da hızla olay yerinden uzaklaşıyor.

Öte yandan, olay sonrası motosiklette bulunanlar kendilerine çarpan sürücüden şikayetçi oldu. Aracın kiralık olduğu belirlenirken, mahkeme sürecinin halen devam ettiği öğrenildi. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 3°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!