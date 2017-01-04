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Bunun adı vicdansızlık!

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bazı kişi ya da kişilerce bir kamyonetin arkasına bağlanarak kilometrelerce koşturulan atı gören vatandaşlar tepki gösterdi.

Bunun adı vicdansızlık!

04 Ocak 2017 13:28
Bunun adı vicdansızlık! - Tıkla İzle

Akıllara durgunluk veren olay bir araç sürücüsü tarafından saniye saniye kaydedildi.

Manisa’da bir süre önce şehir içerisinde çukura düşüp ölen at ile sarsılan hayvanseverler, bu kez bir kamyonetin arkasına bağlanarak şehir merkezinde koşturulan at için tepki gösterdi. Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi’nde bir atın kamyonetin arkasına bağlanarak kilometrelerce koşturulmasına şahit olan vatandaşlar şehir içerisinde gerekli denetimlerin artırılmasını ve hayvanlara karşı işlenen bu tür suçların cezasız kalmamasını istedi.

Duyarlı bir hayvansever tarafından araç içerisinde videoya alınan o anlar hayvana yapılan eziyeti tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.


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