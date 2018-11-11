'Burada kalırsam herhangi bir söz veremem'

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında evinde karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman açıklamalarda bulundu. Lig tablosundaki durumlarından dolayı takımda baskı olduğunu belirten Koeman, “Tabloda daha iyi olmalıyız. Kazanmamız gereken bir maçtı. 2-0 galip geldiğimiz için mutluyum. Bir hafta 3 zorlu maçı bıraktık. Galatasaray, Anderlecht, Alanyaspor. Galibiyete ihtiyacımız vardı. Takımın saha içinde gösterdiklerinden dolayı mutluyum. Takım olduğumuzu gösterdiler. Disiplin bizim için önemliydi. Disiplini gösterdiler. 2-0'lık galibiyet her şeyden önemli” diye konuştu.

“BENİM İÇİN TEMEL NOKTA; GÜÇLÜ YANLARI GÖSTERİP, ZAYIF YANLARI GÖSTERMEMEK”

Her hocanın oyun olarak kendi kişiliği olduğunu söyleyen Hollandalı çalıştırıcı, “Takımın birinci hocası olmadan önce de gördüğüm bir şey vardı. O zaman da oyuncular çok çalışıyordu. Şu an dar alanda oynuyoruz. Geniş alanda oynarsanız rakibe pozisyon verirsiniz. Fenerbahçe zorlu bir periyot içerisinde. Bunları yaparken, bir yandan da çok iyi futbol oynayabiliriz. Benim için temel nokta; güçlü yanları gösterip, zayıf yanları göstermemek. Bunları yaptıkça oyuncuların öz güveni yukarı taşınıyor. Oyuncuların da bunları yapabildiğini gördük” şeklinde konuştu.

Erwin Koeman, İsmail Köybaşı ile taraftarlar arasında yaşanan olaylardan dolayı üzüldüğünü belirtti. Başarılı çalıştırıcı Hasan Ali'nin performansından dolayı da çok mutlu olduğunu ifade etti.

“BURADA KALIRSAM HERHANGİ BİR SÖZ VEREMEM”

Fenerbahçe'de teknik direktör olarak devam etmesi durumunda herhangi bir söz veremeyeceğini söyleyen 57 yaşındaki teknik adam, “Tek yapmam gereken çalışmak. Çok gelişmemiz gerekiyor. Lig sıralamasında yerimiz belli. Belki bu akşam başlangıç olur bizim için. Çok sakat oyuncumuz var. Kasım ve aralık ayında 9 karşılaşmamız var. Bir sonraki maç Trabzonspor deplasmanı. Bir milli takım arası var. Milli arada 15 oyuncumuzdan yoksun çalışacağız. Milli takımdaki oyuncular Trabzon deplasmanına giderken uçağa binmeden önce bizimle 1 gün olacak. Bu durumdan başa çıkmalıyız. Bu akşamki skor biraz olsun öz güven aşılamıştır” ifadelerini kullandı.

“KALIP KALMAMA DURUMU İLE İLGİLİ BEN SON DERECE RAHATIM”

Sarı-lacivertli taraftarların kendisine yönelik yaptıkları tezahüratları duymadığını söyleyen Koeman, “Maçla ilgiliydim o anda. Sizin isminizi bağırmaları her zaman güzeldir. İki maç kaybettiğimiz zaman farklı bir durum olabilir. Kalıp kalmama durumu ile ilgili ben son derece rahatım. Çünkü antrenörlere neler oluyor gayet iyi biliyorum. 3 tane zorlu maç vardı. İyi iş çıkardığımızı düşünüyorum. Hala çok geliştirmemiz nokta var” açıklamasında bulundu. Koeman gelecek aydaki yoğun tempoda Barış'ın da süreler alabileceğini ifade etti.

“YÖNETİMDEN BANA BİLGİ VERECEKLERİ ANA KADAR HERHANGİ REAKSİYON GÖSTERMEYECEĞİM”

Başkan Velili Semih Özsoy'un kendi hakkında yaptığı açıklamaların hatırlatılması üzerine Koeman, “Herkes açıklamalar yapabilir. Benim için onun böyle şeyler söylemesi güzel. Ama beni bilgilendirecekleri, neler olacağı ile ilgili bana bilgi verecekleri ana kadar ben herhangi reaksiyon göstermeyeceğim. Ben sadece bekliyorum. Bu konuda son derece rahatım. Bekleyelim, görelim” diye cevap verdi.

Şampiyonluk şansları ile ilgili sorulan soruya Koeman, şampiyonluk konuşacakları durumda olmadıklarını belirtti. Hollandalı teknik adam son olarak ise Slimani'nin zor bir dönemden geçtiğini ve bunu atlatacağını söyledi.

Oğuzhan Ort - Bora Akyol