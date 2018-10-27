'Buradan kazanarak dönmek son derece önemli'

Maç sonu basın toplantısında konuşan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Maçtan evvel ki rakiple ilgili yaptığımız plan ve organizasyonlar, özellikle ligin en fazla direkt oyunu oynayan takımı oynayan Konyaspor ve burada özellikle ikinci toplar son derece önemliydi. Zaman zaman stoperler mi kafaya çıkacak? Merkez orta sahalar mı çıkacak? Ama temelinde ikinci topu almak önemliydi. Ligin en fazla sağ kenar kullanımı yapan takımı ve Skubic'le beraber hücum opsiyonlarına en önemli hücum opsiyonlarından bir tanesi. Bununla beraber nasıl baskın yönlendirme yapabiliriz bunu ne kadar minimuma düşürürüz. İyi bir geçiş takımı, merkezde birebir oynayan oyuncuların olduğu genelde Konyaspor takımı ligin en geniş alanda oynayan ve birebirleri fazla olan ve en fazla faul yapan takımıydı. Bununla beraber özellikle bizim için topa sahip olmak ve bunun içinde hareketli oyun, topa değmeyen oyuncu alan oluşturan oyuncu bizim için önemliydi” dedi.

“Gole kadar yüzde 63'le oynamışız”

Teknik Direktör Avcı, Konyaspor'la oynanan maçlarda ligde topun oyunda kalma süresi az olduğunu ama bugün 62 dakika topun oyunda kaldığını belirterek, “Gözlemim maçta ne çıktı. Özellikle ilk yarıda bütün arkadan kaleci dahil birinci ve ikinci bölgeyi son derece sağlıklı kullanarak geldik ama üçüncü bölgede erken pas tercihleri, final pası denemek ve üçüncü bölgede yaptığımız top kayıpları zaman zaman geçiş vermemize veya rakibin direkt oyunda bizim kalemize gelmesini sağladı ama orada özellikle ikinci yarıya girerken de yapmak istediğimiz buydu biraz daha atak sonuçlandırabilmek ve sonuç alabilmek ikinci yarı itibariyle oyun biraz böyle başladı ve golü bulduk. golden sonra oyunda biraz sistem değişikliği oldu daha sıkı kalan ikinci bölge bekleyen 4-2-3-1 düzenine dönen ve rakibin direkt oyununda hem ikinci topları almak gibi bir durum oluşturduk geçiş tamamlayabilirdik tamamladıklarımız oldu, sonuçlandıramadıklarımız oldu. Konyaspor'la oynanan maçlarda ligde topun oyunda kalma süresi azdır ama biz bugün 62 dakika top oyunda kalmış. Gole kadar yüzde 63'le oynamışız. Maçın genelinde de yüzde 58'le oynamışız” ifadelerini kullandı.

“Zor bir deplasman buradan kazanarak ligin 10. haftasından dönmek son derece önemli”

İlk yarıda pas kayıplarını kendilerine yakıştıramadığını söyleyen Avcı, “Fizik olarak rakipten daha fazla mesafe kat ettik. Zor bir deplasman buradan kazanarak ligin 10. haftasından dönmek son derece önemli. Sezon başından itibaren 10. hafta ve 7 haftadır gol yemiyoruz. Hem hücum oynarken de hem savunma oynarken de bu işin anahtarı savunma ve organizasyonu doğru yapabilmektir sette de oynarken. Bunu çok sağlıklı şekilde yapıyoruz. Umarım böyle gelişerek devam eder. 10 haftalık süreçte de ben hep takım organizasyonuna baktığım için bireysel olarak hem performans düşükleri olan ve sakat ve cezalı oyuncularımız olmasına rağmen sistem ve organizasyon bizi ligin tepesinde tutuyor. Onun için bugün oynayan oyuna giren ve kazanma duygusunu aile bütünlüğünü grup enerjisini sağlayan oyuncularıma teşekkür ediyorum. Rakibimiz iyi bir rakip onlara da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum” dedi.

Mustafa Beşer - Mustafa Uslu

