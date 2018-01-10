Burak Akın'dan sonra 4 FETÖ'cü muvazzaf subay daha polise teslim oldu

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Kara Kuvvetleri Komutanlığından 3'ü yarbay, 1'i binbaşı olmak üzere toplam 4 asker emniyet güçlerine teslim oldu.

FETÖ üyesi Akın ile ifadesinde isimlerini verdiği devre arkadaşları Yüzbaşı Fuat Söylemez ve Yüzbaşı Abdulkadir Koçyiğit, itirafçı oldukları için pazartesi günü çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Akın ile diğer itirafçı yüzbaşıların etkin pişmanlık yasasından yararlanarak serbest kalmaları üzerine FETÖ'de yeni itirafçılar çıktı. Bu kapsamda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 2 yarbay ile Kara Kuvvetleri Komutanlığında bir yarbay ve bir binbaşı emniyete teslim olarak itirafçı olmak istediklerini söyledi.

Abdullah Sarica

