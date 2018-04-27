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Burak Hakkı, Yaşam Tadında Aylık Buluşmalara konuk oldu

‘Yaşam Tadında Aylık Buluşmalar' etkinliği, 90’lı yıllarda Bayvizon ünvanıyla podyumlara damga vurmuş, uluslararası birçok modellik yarışmasında ülkemizi başarıyla temsil etmiş, manken, fotomodel ve oyuncu Burak Hakkı konuk oldu.

Burak Hakkı, Yaşam Tadında Aylık Buluşmalara konuk oldu

27 Nisan 2018 14:18

Her ay düzenli olarak gerçekleştirilen, toplumun önde gelen isimleri ve ünlülerini konuk eden 'Yaşam Tadında Aylık Buluşmalar' etkinliğine podyumların ve ekranların sevilen ismi Burak Hakkı konuk oldu. Yaşam dergisi işbirliğinde Medicana International İstanbul Hastanesi konferans salonunda, gerçekleştirilen etkinliğe manken, fotomodel, oyuncu Burak Hakkı, Beylikdüzü Belediyesi Başkan Vekili Ömer Şatır, meclis üyeleri, Gününe İyilik Kat üyeleri, hasta ve hasta yakınları, hastane yöneticileri ve çok sayıda seçkin davetli katıldı. Sağlık hizmetinin yanı sıra hasta ve refakatçilerine, kültür sanat buluşmalarıyla moral vermek, farkındalık oluşturmak için düzenlenen etkinlik katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. 

“Uzun yıllardır organik tarımla uğraşıyorum” 

Oyuncu Burak Hakkı, konuşmasına, “Ellerim kirli değil yanlış anlamayın, toprakla uğraşıyorum o yüzden kirli gözükebilir” diyerek başladı ve yıllar evvel tarıma merak sardığını konuklarla paylaştı. Saroz Körfezi’nde çiftlikte organik tarımla uğraştığını söyleyen ve tarıma olan ilgisini ve bahçesini anlatan ünlü oyuncu, “Burada birçok şey yetişiyor. Toprakla uğraşmak beni dinlendiriyor. Ceviz ve organik sebze-meyve yetiştiriyorum” dedi.

“1 günde karar verdim, sigarayı bıraktım” 

4 yıl önce sigarayı 1 günde bıraktığını belirten Hakkı, “Bir gün duştayken kan geldi. Burnumdan geldiğini sandım önce, sora ağzımdan oluk oluk kan geldiğini fark ettim. Doktora gittim. Akciğer kanserinden şüphelendiler. Ama çok şükür kötü bir şey çıkmadı sonuçlarda. Doktorum sigarayı bırakmamı ve temiz havası olan bir yere gitmemi söyledi. Bende o gün karar verdim, sigarayı bıraktım ve Kos’a gittim. Şimdi beslenmeme ve uykuma özellikle dikkat ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Yüksek lisansı dereceyle bitirdim”

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olduğunu söyleyen ünlü oyuncu, “Matematiğim çok iyidir. Yüksek lisansımı dereceyle bitirdim. Her şeye matematik gibi mantıksal yaklaşırım bu yüzden. Duygusalımdır da ama duygusallığımı ön plana çıkarttığımda kırılmaktan korkarım. Kırmaktansa kırılmayı tercih eden biriyim” şeklinde konuştu. 

Çiçek ve plaket taktimi ve etkinlik sonunda sevenleriyle fotoğraf çekilen Burak Hakkı, organik yaşamının herkese örnek olmasını belirtti.  

 

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