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Burak Kutluğ: "Sıra konut alan yabancıya rekabetçi teşviklerde"

Ağaoğlu Şirketler Grubu Grup İş Geliştirme Başkanı / İcra Kurulu Üyesi Burak Kutluğ beşincisi düzenlenen İnşaat ve Konut Konferansı’nda inşaat sektörünün Türkiye ekonomisinin lokomotifi olduğunu, son yıllarda ithalat yapmadan ihracat geliri sağladığını belirtti.

Burak Kutluğ: &quot;Sıra konut alan yabancıya rekabetçi teşviklerde&quot;

24 Ocak 2017 14:15

Burak Kutluğ, “Yabancı Yatırımcının Güvenini Arttıran Düzenlemeler Neler Olmalı” konulu konuşmasında Yabancıya satışta rekabetçi teşvik yaratacak 5 somut öneride bulundu.

Kutluğ; “Kurumlar vergisi ve gelir vergisi anlamında diğer alternatif ülkelere nazaran rekabetçi teşviklerin sunulması, doğrudan yabancı yatırımcının maliyetini azaltmak ve getirisini yükseltmek için konut alımlarında KDV istisnası getirilmesi, döviz kazandırıcı hizmet kapsamında yabancıya damga ve harç istisnası sağlanması, yabancı yatırımcıların da daha yüksek getiri elde edebilmeleri amacıyla kaldıracı daha kolay kullanmasının sağlanması ve gayrimenkule dayalı finansal enstrümanların sadece bireysel çabalarla değil tanıtım faaliyetleri kapsamında topyekûn özendirilmesi” gerektiğini söyledi. 

Kutluğ sözlerine şöyle devam etti; “Gayrimenkul sektörünün en önemli döviz kazandırıcı hizmetlerden biri olduğunu artık net bir şekilde özümsemeliyiz. Sektör, yabancı talebinin geçici bir talep değil, bundan sonra düzenli bir talep oluşturacağını kavrayıp stratejilerini bu doğrultuda oluşturmalıdır. Yabancı yatırımcıyı mağdur edebilecek yatırımlar yapmaktan koruyacak derecelendirme, onaylı aracılık kuruluşları gibi enstrümanlar geliştirilmelidir. Vatandaşlığın kapsamını hızlıca netleştirip uluslararası alanda tanıtım faaliyetlerinin başlatılması gerekmektedir. Yabancı yatırımcının önünde dünyada bir çok opsiyon olduğu gerçeğiyle hareket etmeliyiz” dedi. Kutluğ; “Türkiye’den başka vatandaşlık ya da oturma izni veren ülkeler var. İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Malta gibi ülkeleri incelediğimizde en uygun şartların Türkiye’de sağlandığını görüyoruz. Birçoğu vatandaşlık yerine oturma izni ile yetiniyor. Dünyadaki diğer örneklerin incelenip en doğru kararın verildiğini düşünüyorum. Zamanlama açısından geç kalınmış olsa da son derece olumlu bir adım atıldı. Bu sayede pastadaki payımız artacaktır” dedi.

"AĞAOĞLU PROJELERİNDE 102 FARKLI MİLLETTEN İNSAN YAŞIYOR"

Mütekabiliyet yasasından sonra Türkiye’ye giren 5 milyar dolarlık yabancıya satışın 2,5 milyar dolarını Ağaoğlu’nun gerçekleştirdiğini vurgulayan Kutluğ son olarak, "Grup olarak özellikle Uluslararası Platformlarda yer almaya özen gösteriyoruz. Biz uluslararası organizasyonları yabancıya satış fırsatının yanı sıra Türk inşaat sektörünün ve ülkemizin tanıtımı olarak görüyor ve bu minvalde hareket ediyoruz. Bugün Ağaoğlu projelerinde konut sahiplerimizi incelediğimizde 102 farklı milletten ev sahibimiz olduğunu görüyoruz. Projelerimizde farklı kültür, din, dile sahip insanlar huzurlu bir şekilde yaşıyor. Eylül ayında Dubai’ye giderek körfezin etkili iş adamları ile görüşmeler gerçekleştirdik onları Türkiye’ye yatırım yapmaya davet ettik. Kasım ayında da Cityscape Cidde fuarı için gittiğimiz Suudi Arabistan’a yaklaşık 10 günlük iş gezisi gerçekleştirdik. Burada bölgenin ileri gelen iş ve devlet adamları ile görüşerek Türkiye’nin siyasi istikrarını ve ekonomik gücünü anlattık. Gördük ki özellikle Ortadoğu, Türkiye’ye yatırım yapmaya çok hevesli” şeklinde konuştu.
 

Etiketler: 5. İnşaat ve Konut Konferansı, Ağaoğlu Şirketler Grubu, Burak Kutluğ, gayrimenkul, İnşaat Sektörü


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