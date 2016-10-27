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Burak Uygur, bronz peşinde

Avusturya’da devam eden Büyükler Dünya Karate Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden 67 kiloda Burak Uygur, cumartesi günü dünya üçüncülüğü için tatamiye çıkacak.

Burak Uygur, bronz peşinde

27 Ekim 2016 18:56

Avusturya’nın Linz kentinde düzenlenen Büyükler Dünya Karate Şampiyonası’na kötü bir başlangıç yapan Karate Milli Takımı, Burak Uygur ile dünya üçüncülüğü şansı yakaladı. 67 kiloda Türkiye adına tatamiye çıkan genç sporcu, büyük bir mücadeleye sahne olan yarı final karşılaşmasında Macar rakibine mağlup olarak finalin kıyısından döndü.

Turnuvanın ilk turunda Yeni Zelandalı Barney Gill ile karşılaşan Uygur, rakibini 4-1 mağlup ederek ikinci tura çıktı. Genç sporcu Pakistanlı Saadi Abbas Ghulam’ı 2-1, İsviçreli Kujtim Bajrami’i de 2-0 mağlup ederek grup finaline kaldı. Grup finalinde Taylandlı Songvut Muntaen’e de şans tanımayan Uygur, yarı finalde Avrupa üçüncüsü Macar Martial Yves Tadissi’nin rakibi oldu. İki tarafın da dengeli başladığı karşılaşmada Macar sporcu üst üste aldığı iki puanla Türk sporcuyu mağlup etti. Repesaj finaline kalan Burak Uygur cumartesi günü 16.25’te son Avrupa Şampiyonu Steven Da Costa ile dünya üçüncülüğü için mücadele edecek.

Turnuvaya veda ettiler

Turnuvanın ikinci gününde tatamiye çıkan diğer milli sporculardan 50 kiloda Serap Özçelik, Maleyzalı Shree Sharmini Segaran’a 2-0, 55 kiloda Büşra Tosun, ilk turda karşılaştığı Polonyalı Dorota Banaszczyk’a 5-0, 60 kiloda Aykut Kaya, Kırgız Urmatbek Abdilaev ikinci turda mağlup olarak turnuvaya veda etti.

61 kiloda Merve Çoban ise Vietnamlı rakibiyle mücadele ettiği üçüncü tur maçında sakatlanarak bitime son 45 saniye kala maçı yarıda bırakmak zorunda kaldı.

Organizasyonda yarın bay-bayan takım kumite maçları yapılacak. İlk turu bay geçen dünya üçüncüsü Erkek Kumite Takımı, ikinci turda Fas-Mısır maçının galibiyle karşılaşacak. Aynı şekilde ilk turu bay geçen dünya üçüncüsü Bayan Kumite Takımı ise Hırvatistan - Finlandiya maçının galibiyle kozlarını paylaşacak.

Etiketler: burak uygur


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