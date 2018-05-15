Diğer
Kategoriler

Burak Yılmaz ameliyat oldu...

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Burak Yılmaz, Almanya'nın Berlin şehrinde bıçak altına yattı.

Burak Yılmaz ameliyat oldu...

15 Mayıs 2018 09:50

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Burak Yılmaz, kasık problemleri nedeniyle bıçak altına yattı. Spor Toto Süper Lig'de bu sezon 25 maçta forma giyen ve attığı 23 golle takımın en golcü oyuncusu olan Bu sezon kasıklarında yaşadığı ağrılar nedeniyle 6 maçta forma giyemeyen golcü oyuncu, ligin bitimine iki hafta kala sezonu kapatmıştı.
Geçtiğimiz günlerde Almanya'ya tedavi için giden Burak Yılmaz, bu kez bıçak altına yattı. Almanya'nın Berlin şehrinde Schlosspark-Klinik'de A Milli Takım'ın ve Trabzonspor'un eski doktoru Ufuk Şentürk ve Tamer Aslan'ın ameliyatını gerçekleştireceği Burak, ameliyata girmeden önce sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştı.  

Gökmen Şahin
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 25°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç