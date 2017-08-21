Burak Yılmaz, bordo-mavili forma ile 61. golünü Fenerbahçe'ye attı

Sezon başında Çin'in Beijing Guoan takımından geri dönen ve Atiker Konyaspor maçında 2, Fenerbahçe maçında attığı 1 golle bordo-mavili takıma önemli bir katkı sağlayan Burak Yılmaz gollerine devam ediyor. Fenerbahçe ile deplasmanda 2-2'lik beraberlikle biten maçta 1 gol atan oyuncu Trabzonspor formasıyla 61. golüne ulaşarak plaka dedi.

95 maçta 61 gol

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Burak Yılmaz, Bordo-mavili takım formasıyla 95 maça çıktı. 61 gol atan Burak Yılmaz, 2009-2010 sezonunun devre arasında geldiği bordo-mavili kulüpte ligde attığı 3 golle sezonu tamamladı. 2010-2011 sezonunda çıktığı 36 resmi maçta ligde 19 gol, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 1 gol atarak 20 kez fileleri havalandırdı. 2011-2012 sezonunda Trabzonspor’da formasıyla en iyi dönemini geçiren golcü oyuncu , forma giydiği 43 resmi müsabakada ligde 33 gol atarak gol kralı oldu. Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası’nda da 1'er gol atan milli oyuncu, sezonu 35 gol ile tamamladı.

Burak Yılmaz, 2017-2018 sezonunda ligin ilk haftasında Atiker Konyaspor maçında da 2 gol ve 2. haftada da Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalınan maçta 1 gol atmasıyla bordo-mavili forma altında 61. golüne ulaşarak plaka dedi.

Süper Ligde 161 golüne ulaştı.

Sezon başında Trabzonspor’a, Çin'in Beijing Guoan takımından geri dönen Burak Yılmaz, Süper Lig kariyerinde ise 161 golüne ulaştı. Golcü oyuncu Süper Lig'de, Manisaspor formasıyla 9 gol, Beşiktaş formasıyla 7, Eskişehir formasıyla 2, Galatasaray formasıyla 82 ve Trabzonspor formasıyla 61 gol atarak toplamda Süper Lig'de 161 golüne ulaşmış oldu. Öte yandan 2008-2009 sezonunda Fenerbahçe'de top oynayan Burak, Fenerbahçe formasıyla gol atamadı.

Fenerbahçe'yi boş geçmiyor

Burak Yılmaz, Süper Lig'de forma giydiği takımlarla, Fenerbahçe kalesini 6 kez havalandırdı. Milli oyuncu, sarı-lacivertlilere karşı en çok golü ise yeni sezonla birlikte 2009-2010, 2010-2011 ve 2011-2012 sezonlarında formasını giydiği Trabzonspor'da attı. Burak, Fenerbahçe'ye karşı attığı 6 golün 4'nü bordo-mavili takımın formasını giydiği dönemlerde atarken, 1 golü Galatasaray ve 1 golü Manisaspor'da forma giydiği dönemde kaydetti.

Gökmen Şahin