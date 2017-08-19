Burak Yılmaz, Fenerbahçe'ye atıyor

Süper Lig'de yarın Fenerbahçe ile Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak olan Trabzonspor, rakibi karşısında deplasmanda 20 yıldır süren galibiyet özlemine son vermek istiyor. Sarı-lacivertliler karşısında son yıllarda gol yollarında sıkıntı yaşayan bordo-mavililerin en büyük kozu ise Çin'in Beijing Guoan takımından transfer ettiği Burak Yılmaz olacak.

Trabzonspor'da Fenerbahçe kalesine daha çok gol attı

Beşiktaş, Vestel Manisaspor, Fenerbahçe, Eskişehirspor, Trabzonspor ve Galatasaray formalarını giyen Burak Yılmaz, bu takımlarla Fenerbahçe filelerini 5 kez havalandırdı. Yıldız oyuncu, sarı-lacivertlilere karşı en çok golü ise 2009-2010, 2010-2011 ve 2011-2012 sezonlarında formasını giydiği Trabzonspor'da attı. Burak, Fenerbahçe'ye karşı attığı 5 golün 3'nü bordo-mavili takımın formasını giydiği dönemlerde atarken, 1 golü Galatasaray ve 1 golü Manisaspor'da forma giydiği dönemde kaydetti. Trabzonspor 2011 senesinden beri Fenerbahçe kalesine 3 gol attı. Bunların 2'sini Burak Yılmaz atarken, diğerini ise Bero kaydetti.

Fenerbahçe 2009-2010 sezonunda Burak Yılmaz'ın attığı golü unutamıyor

2008 yılında Manisaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Burak Yılmaz, sarı-lacivertli takımda istediği performansı yakalayamaması üzerine Eskişehirspor'a kiralanmıştı. 2009-2010 sezonunun devre arasında Bordo-mavililere transfer olan golcü oyuncu, Fenerbahçe'nin şampiyonluk mücadelesi verdiği söz konusu sezonun son haftasında sarı-lacivertli takımın 1-0 önde götürdüğü karşılaşmada gol atma başarısı göstermiş ve maç 1-1 sona ermişti. Ligin son haftasına 73 puanla önde giren Fenerbahçe'nin yakın takipçisi Bursaspor ise 72 puanda yer alıyordu. Bursaspor'un evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmesiyle evinde Trabzonspor'a puan kaptıran Fenerbahçe 74 puanda kalırken yeşil-beyazlı ekip ise 75 puan ile şampiyonluğu göğüsleyen taraf olmuştu.

Burak Yılmaz'ın Fenerbahçe'ye gol attığı takımlar ise şöyle

2007-2008 sezonu Vestel Manisaspor - Fenerbahçe: 1-4

2009-2010 sezonu Fenerbahçe - Trabzonspor:1-1

2011-2012 sezonu Trabzonspor - Fenerbahçe:1-1

Süper Final Şampiyonluk Grubu: Trabzonspor - Fenerbahçe: 1-3

2012-2013 sezonu Fenerbahçe - Galatasaray: 2-1

Onur ile Burak buluşuyor

Trabzonspor'un başarılı performans gösterdiği 2010-2011 sezonundaki kadrosundaki iki isimden Onur Recep Kıvrak ile yeniden bordo-mavili takıma transfer olan Burak Yılmaz, Süper Lig'de hafta sonu Fenerbahçe maçında birlikte sahada olabilecek. Karadeniz ekibinin 82 puanla averajla ligi Fenerbahçe'nin ardından 2. sırada bitirdiği sezonda kadrosunda sadece takım kaptanı Onur Recep Kıvrak kalmıştı. Teknik Direktör Ersun Yanal’ın forma vermesi halinde iki oyuncuda Fenerbahçe maçıyla birlikte sahada olacak.

Gökmen Şahin