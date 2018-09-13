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Burak Yılmaz özür diledi |Spor haberleri

Burak Yılmaz özür diledi |Spor haberleri
Burak Yılmaz özür diledi |Spor haberleri

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun bugün İstanbul'da gerçekleştirdiği basın toplantısının ardından Burak Yılmaz da kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla özür diledi.

Burak Yılmaz, kendisine ait Twitter hesabından, "Bu kadar üzücü olaylardan sonra sayın başkanımız Ahmet Ağaoğlu'nun bu kadar güzel ve ılımlı yaklaşmasından dolayı kendisine çok teşekkür ederim. Yaşanan olaylardan ve gündemi bu kadar meşgul etmekten dolayı çok üzgünüm.

Benim için bütün konular geride kalıp kapanmış ve asla açılmayacaktır. Böyle üzücü olaylarla karşınıza çıkıp üzdüğüm, kırdığım büyük Trabzonspor taraftarlarımızdan özür diler, sevgi ve sabrınız için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.  

Gökmen Şahin
 

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