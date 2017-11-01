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Burak Yılmaz sahalara döndü

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşaçak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürürken, Teleset Mobilya Akhisarspor maçında sakatlanan Burak Yılmaz, üç haftalık bir aradan sonra koşulara başladı. Oyuncu kendisini iyi hisettiğini belirtti.

Burak Yılmaz sahalara döndü

01 Kasım 2017 14:03

Trabzonspor, Süper Lig'in 11’inci haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün saat 11.00’de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmanla sürdürdü. Çalışmaya Juraj Kucka katılmazken, Burak Yılmaz ile Ogenyi Onazi ise takımdan ayrı koşu yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, istasyon çalışmalarıyla devam etti. Bordo-mavili futbolcular, idmanın son bölümünde ise yarı sahada çift kale maç yaptı.

Burak Yılmaz, koşulara başladı
Trabzonspor’un üç hafta önce oynadığı Teleset Mobilya Akhisarspor maçında sakatlanan Burak Yılmaz, üç hafta aradan sonra koşulara başladı. Bordo-mavili takımın son antrenmanında takımdan ayrı olarak başka bir sahada koşu yapan Burak Yılmaz, kendini iyi hissettiğini ancak tam olarak hazır olması için bir haftalık daha süreye ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Hubocan ve Mas ekstra çalıştı
Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın gelişiyle Trabzonspor’da başlayan ekstra antrenman programı bu kez Tomas Hubocan'a uygulandı. Bugün yapılan antrenmanda takımdan bir saat önce sahaya çıkan Hubocan, yaptığı koşunun ardından takımla birlikte de çalışmaya katıldı. Mas’ın ise antrenmandan sonra bir süre çalışmaya devam ettiği görüldü.

Çalımbay, Rodallega ile özel görüştü
Trabzonspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, bugün yapılan antrenman sonrası Çorum Belediyespor ile oynanan kupa maçında rakibine yaptığı hareket sonrası kırmızı kart gören ve 3 maç ceza alan Kolombiyalı oyuncu Hugo Rodallega ile tercüman eşliğinde bir görüşme yaptı. Görüşmenin ardından Çalımbay Rodallega’nın sırtını sıvazlayarak oyuncusunu motive ederek gönderdiği görüldü.

Sosa'yı serbest oynattı
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, performansından memnun olmadığı ve hazır olmadığını düşündüğü Arjantinli oyuncu Sosa'yı bugün yapılan antrenmanın taktik bölümünde serbest oynattı. Oyuncuyu hazır hale getirmek için ekstra çalışma programı veren deneyimli teknik adam tecrübeli oyuncuyu hazır hale getirmeye çalışıyor.

Antalya'da kamp planlanıyor
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, takımı daha yakından tanımak için Kayserispor maçından sonra girilecek milli arada Antalya'da kamp yapmayı planladığı öğrenildi. Bordo-mavili takımın Kayserispor maçının ardından 2 gün izin yapacağı, daha sonra ise Antalya'da 6 günlük kamp yapacağı belirtildi. Programa uyması halinde ise Trabzonspor'un milli arada hazırlık maçı oynamayı planladığı öğrenildi.
Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. 

Gökmen Şahin

 

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