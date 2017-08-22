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Burak Yılmaz, Trabzon'da özlem gideriyor

Futbol kariyerinin en önemli yıllarını Trabzonspor'da yaşayan Burak Yılmaz, Fenerbahçe maçı sonrası soluğu, uzun yıllar ayrı kaldığı Trabzon'un doğasında aldı. Kendini Maçka Deresi'nin soğuk sularına bırakan milli oyuncu balık tutarak stres attı.

Burak Yılmaz, Trabzonda özlem gideriyor

22 Ağustos 2017 11:01

Trabzonspor'un Çin'in Beijing Guoan kulübünden transfer ettiği eski golcüsü Burak Yılmaz, izin gününde Trabzon'un doğasında moral depoladı. Futbol kariyerinin en önemli yıllarını Trabzon'da geçiren ve tekrar futbola sarılan milli oyuncu 2.5 sezon geçirdiği Trabzonspor'da eski günlerin özlemini giderdi. Fenerbahçe maçında attığı gol sonrası sakatlanarak oyunu yarıda bırakmak zorunda kalan golcü oyuncu zorlu maç sonrası Trabzon'un Maçka İlçesi Hamsiköy Mahallesi'ne giderek kendini doğanın serin sulara bıraktı.

Sandelyede oturarak ayaklarını dereye sokan milli oyuncu balık tutmayı da ihmal etmedi. Fotoğraflarını kendisine ait sosyal medya hesabından paylaşan Burak Yılmaz, Hamsiköy'ün doğa görüntülerini paylaştı. 

Gökmen Şahin

Etiketler: Burak Yılmaz, Trabzonspor


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