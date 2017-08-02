Burak Yılmaz Trabzonspor taraftarına mesaj yolladı

Trabzonspor formasına geri döndüğü için çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Trabzonspor'un eski golcüsü Burak Yılmaz, bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda şu ifadelerini kullandı:

"Sevgili Trabzonsporlular, kulübümüz bugün 50 yaşında. Trabzonsporumuz 50 yaşında. Çok mutluyum, çok gururluyum, çok heyecanlıyım. 50'nci yılımızda üstüme düşen görevi fazlasıyla yapacağım. Bugünden itibaren tekrar Trabzonsporluyum. Allahıma çok şükür hem ülkeme hem de Trabzonspor formasına geri dönüyorum. Çok heyecanlıyım. Sizlerle birlikte yeniden bu forma altında şampiyonluk yaşamak istiyorum. Bu hedefle, bu düşünce ile, bu arzu ile oraya geliyorum. Sizler de lütfen 50'nci yılımızda hem maddi hem de manevi olarak desteklerinizi bizlerden esirgemeyin. Gerek forma satışlarında gerek kombinelerle lütfen bizlerin yanında olun. Zaten her zaman desteğinizi hissettirdiniz. Bu sene bizim için önemli bir sene, bizleri bırakmayın. Bizler de sizleri mutlu etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yakında görüşmek üzere."



Gökmen Şahin

