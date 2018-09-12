Burak Yılmaz: 'Transfer konuları kapandı, gitti'

Futbolun Süperleri gecesinde Trabzonspor'un yıldız golcüsü Burak Yılmaz, kırmızı halıda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ligde 4 hafta geçtiğini ve oynayamadığını hatırlatan Yılmaz, "Maçları izlerken diyorum ki kendime, keşke iğneyle oynamasaydım, keşke o ameliyatları olmak zorunda kalmasaydım da şimdi sahada olabilseydim. Çok üzülüyorum. Ama böyle bir gecede yer alınca da iyi ki yapmışım diyorsun" diye konuştu.

Burak Yılmaz, transfer ile ilgili sorulara, "O konu kapandı, gitti" cevabını verdi. Trabzonsporlu taraftarların kendisine destek verdiklerini ifade eden başarılı golcü, "Taraftarımın desteği her zaman Trabzonspor'a. Bana da ayrı bir sevgileri var, teşekkür ediyorum" dedi. Ne zaman sahalara döneceğini de açıklayan Yılmaz, "3 gündür takımla antrenmanlara başladım, Allah'a şükür kendimi iyi hissediyorum. Biraz daha zamanım var ama" değerlendirmesinde bulundu.

Oğuzhan Ort - Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu

