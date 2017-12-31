Burak Yılmaz ve Rodallega ilk yarının en iyi hücum ikilisi oldu

Bordo-mavili takımın forvet oyuncuları Burak Yılmaz ve Hugo Rodallega, ilk yarısı sona eren Süper Lig'in en etkili hücum ikilisi oldu. Trabzonsporlu futbolcular, Galatasaraylı Gomis ve Feghouli'nin yanı sıra Göztepeli Jahovic ile Ghilas'ı da geride bıraktı.

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Burak Yılmaz, ligde 14 golle ilk yarıyı tamamladı. Attığı gollerle adeta takımına hayat veren golcü oyuncu, gol krallığı sıralamasında Jahovic ve Gomis ile birlikte ilk sırayı paylaştı. Attığı 14 golün yanında bir de asist yapan Yılmaz, birlikte çok fazla forma şansı bulamasalar da 4 gol atan takım arkadaşı Rodallega ile birlikte ilk yarının en iyi hücum ikilisi oldu. Bu iki futbolcu, toplamda 18 gole imza attı.

En iyi hücum ikilisi sıralamasında ilk sırada yer alan Burak Yılmaz ve Hugo Rodallega'yı Galatasaray'dan Gomis ve Feghouli takip etti. Gomis, rakip ağlara 14 gol bırakırken, 4 de asist yaptı. Takım arkadaşı Feghouli ise 3 gol ve 3 asit ile ikinci sırada yer aldı. İkili toplamda da 17 gole imza attı.

Göztepe'den Jahovic ve Ghilas ise bu alanda üçüncü sırada yer aldı. 14 gol, 3 asist ile ilk devreyi tamalayan Jahovic'in, takım arkadaşı Ghislas ise 2 gol ve 1 asist ile oynadı. İki oyuncunun gol sayısı da 16.

Gökmen Şahin