Burak Yılmaz, yeni sezona hazırlanıyor

Özkan Sümer ile yaşadığı polemiğin ardından son olarak alacaklarından dolayı bordo-mavili kulübe ihtar çeken Burak Yılmaz'ın bordo-mavili kulüpteki geleceği tartışma konusu olurken, milli oyuncu geçirdiği ameliyat sonrası Almanya'nın Berlin şehrinde tedavisini sürdürüyor. Trabzonspor eski doktoru Ufuk Şentürk ve fizyoterapist Enver Pınarbaşı gözetiminde tedavisini sürdüren golcü oyuncu, kasıklarından geçirdiği ameliyat sonrası fizik tedavi ve rehabilitasyon programına yoğun bir şekilde devam ediyor. Oyuncu yeni sezon hazırlıklarında hazır hale gelebilmek için yoğun bir çalışma programı uyguluyor.

Gökmen Şahin

