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Burak Yılmaz'a rekor teklif

Trabzonspor'un sezon başında Çin'in Beijing Guoan takımından kadrosuna kattığı Burak Yılmaz'a yine Çin'den dev bir teklif geldiği ortaya çıktı.

Burak Yılmaza rekor teklif

12 Ocak 2018 09:53

Shanghai takımının Burak Yılmaz için Trabzonspor'a 25 milyon euro civarında bir rakam sunduğu ve bu teklif karşısında başkan Muharrem Usta'nın kafasının karıştığı belirtildi.

Shanghai kulübü Burak Yılmaz'a da ayrıca yaklaşık 10 milyon euroluk bir yıllık ücret önerdiği ifade edildi. Çin takımı ile görüşme yaptığı iddia edilen başkan Muharrem Usta'nın bu teklife nasıl cevap vereceği ise merak konusu.

Bu transferin 1 hafta içerisinde olumlu ya da olumsuz olarak sonuçlanması bekleniyor.

Kaynak: Karadenizinsesi

Etiketler: Burak Yılmaz

 

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