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Burak Yılmaz'dan otobüs şoförüyle tartışmasına ilişkin açıklama

Milli futbolcu Burak Yılmaz, otobüs şoförü ile tartışmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Burak Yılmaz, "Gündemi böyle bir konu ile meşgul ettiğim için özür diliyorum" dedi.

Burak Yılmazdan otobüs şoförüyle tartışmasına ilişkin açıklama

21 Aralık 2016 16:24
Milli futbolcu Burak Yılmaz otobüs şoförü ile kavga etti - Tıkla İzle

Burak Yılmaz geçtiğimiz günlerde bir halk otobüsü şoförü ile tartışma yaşamış, tartışmanın güvenlik kameralarını İhlas Haber Ajansı ortaya çıkarmıştı. O tartışmayla ilgili Burak Yılmaz sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Burak Yılmaz yaptığı açıklamada, "Bir halk otobüsü personeliyle aramda geçen tatsız münakaşaya ilişkin olarak bu açıklamayı yapmaya gerek duydum. Öncelikle belirtmek isterim ki linç kültürünün güzel ülkemde her alana hakim olması beni çok üzmektedir. Olayın aslına gelirsek, aracımı görevli vale arkadaşımıza teslim ederek yolun karşısına geçmekteyken otobüsün aynasının kafamı teğet geçmesi sonucu refleks ile aracın kapısına vurdum. Kendi aracım ile otobüs arasında kaldım ve ezilme tehlikesi yaşadım. Akabinde otobüs şoförü aracı durdurdu ve bana küfür etti. Ben kendisine 'abi' diye hitap ederken ve 'babam yaşındasın' derken, o bana sopa ve küfür ile karşılık verdi. Dikkatsizce araç kullanan, küfür eden ve sopa ile bana vurmaya kalkan şahıs ile ilgili olarak hiç bir şekilde adli ve idari işlem yapmadım ve şikayette bulunmadım. Bu tatsız olayın büyümemesi ve kapanması adına da gazeteci arkadaşlarımıza detayları anlatmadım. Ancak aradan 10 gün geçtikten sonra görüntüler basına servis edildi. Şoför arkadaşımız kanal kanal gezmeye başladı. Çok acı olaylar yaşadığımız şu dönemde bu tatsız olay gündeme taşındı. Son olarak kimsenin ekmeği ile oynamam mümkün değildir ve öğrendiğim kadarı ile de İETT, şoför beyin iş akdini feshetmemiştir. İETT kendi bünyesinde konuya ilişkin tahkikat başlattığını kamuoyuna duyurmuştur. Ülkemizin birlik ve beraberliğe, dayanışmaya en çok ihtiyacı olduğu bu günlerde, kendi adıma üzerime düşeni yaptığımı düşünüyorum. Yine de gündemi böyle bir konu ile meşgul ettiğim için canım ülkemden özür diliyorum" dedi.
 

Etiketler: Burak Yılmaz


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