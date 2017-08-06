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Burak Yılmaz'ın maliyeti belli oldu

Trabzonspor, yıldız golcü Burak Yılmaz ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Buna göre Milli futbolcu, bordo-mavili kulüpten yıllık 3 milyon 550 bin Euro kazanacak.

Burak Yılmazın maliyeti belli oldu

06 Ağustos 2017 10:56

Trabzonspor, Burak Yılmaz transferinde mutlu sona ulaştı. Borda-mavili ekip, 32 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. 

Karadeniz ekibinin konuya ilişkin KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Burak Yılmaz ile 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar (3 yıllık) anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre oyuncumuza; her bir sezon için 3.550.000 EUR garanti ücret ödenecektir." 

Trabzonspor, fesih bedeli ödeyecek

Öte yandan Trabzonspor, renklerine bağladığı başarılı futbolcu Burak Yılmaz'ın eski kulübü Çin ekiplerinden Beijing Sinobo Guoan'a fesih bedeli olarak 3 milyon 500 bin Euro ödeyeceğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. 


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