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Burak'sız Trabzonspor, gol sessizliği büründü

Burak Yılmaz'ın yokluğunda son 2 hafta sahadan golsüz beraberlikle ayrılan Trabzonspor, sessizliğe büründü. Bordo-mavililer, golcü oyuncunun forma giymediği 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

Buraksız Trabzonspor, gol sessizliği büründü

13 Şubat 2018 10:34

Spor Toto Süper Lig'de, sahasında ağırladığı Göztepe ve deplasmanda oynadığı Gençlerbirliği maçlarında sahadan golsüz beraberliklerle ayrılan Trabzonspor, golcü oyuncusu Burak Yılmaz'ın yokluğunda sessizliğe büründü. Sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Burak Yılmaz'ın yokluğunda Karadeniz ekibi gol yollarında sıkıntı yaşıyor.

Puan kayıpları yaşadı

Bordo-mavililer, Burak Yılmaz'ın sakatlığı nedeniyle oynamadığı toplam 5 lig müsabakasında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederken, ligin ilk yarısında Göztepe'ye 3-2 mağlup oldu. Kayserispor, Göztepe ve Gençlerbirliği ile ise 0-0 berabere kaldı. Söz konusu maçlarda 6 puan alıp, 9 puan kaybeden Trabzonspor, zirve yarışının uzağında kaldı.

Krallık yarışında iddialı

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Burak Yılmaz, son iki haftadır sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalsa da gol krallığı sıralamasında Galatasaraylı Gomis ile ilk sırada yer alıyor Bordo-mavili takımın golcü oyuncusu forma giydiği 16 maçın 11'inde gol yollarında etkili oldu. Burak, Gençlerbirliği, Beşiktaş, T.M. Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Bursaspor maçlarında gol kaydedemedi. Karadeniz ekibi ligde 17 golle gol krallığı sıralamasında ilk sırada bulunan Burak Yılmaz'ın gol attığı 11 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 20 puan topladı. Bordo-mavililerin ligde topladığı 33 puanın 20'sinde golcü oyuncunun katkısı bulunuyor.

Trabzonspor'da 10 oyuncu golle tanıştı

Trabzonspor ligde oynadığı son 5 maçta 4 gol attı. Söz konusu goller ise Burak Yılmaz'dan geldi. Bordo-mavililer son 5 maçta Kardemir Karabükspor'a (1), Atiker Konyaspor'a (2), Fenerbahçe'ye (1) gol atarken, Burak'ın olmadığı Göztepe ve Gençlerbirliği maçlarında gol atamadı. Takımın diğer golcüleri N'Doye 7 haftadır suskunluğunu korurken, Rodallega ise 6 haftadır golle tanışmadı. 

Gökmen Şahin

Etiketler: Burak Yılmaz, Trabzonspor

 

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