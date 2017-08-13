Burak'tan muhteşem dönüş! |3 puan Trabzonspor'un

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Atiker Konyaspor'u konuk etti. Mücadele bordo-mavili takımın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada Okay'ın hatalı pasında topu kapan Fofana ceza sahası içine girerek düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı Estaban'ın solundan ağlarla buluşturdu. 0-1
10. dakikada Mas'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içindeki Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda top kaleci Serkan'ın sağından filelere gitti. 1-1
12. dakikada Pereiara'nın sağ taraftan ortasında Olcay'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Serkan'da kaldı.
43. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası sağ çaprazından yerden pasında Burak Yılmaz'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Serkan'da kaldı.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
61. dakikada Bongonda’nın pasında topla birlikte ceza sahasına giren Bero’nın sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
67. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine giren Fofana’ya, kaleci Estaban’ın müdahale etmesi sonucu top Ömer Ali Şahiner’in önüne düştü. Şahiner'in vuruşunda Kucka topu çizgi üzerinden çıkartarak mutlak golü önledi.
90. dakikada Olcay’ın sağ taraftan ceza sahasına ortaladığı topu önüne alan Burak Yılmaz, kaleci Serkan’ın sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1
Stat: Medical Park
Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx, Erdem Bayık xx
Trabzonspor: Esteban x, Pereira xx, Uğur Demirok xx, Durica xx, Mas xx, Okay Yokuşlu x (Bero dk. 55 x), Kucka x, Bongonda xx (Yusuf Erdoğan dk. 70 x), Olcay x, Yusuf Yazıcı xx (Rodallega dk. 88 ?), Burak Yılmaz xxx
Yedekler: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, N'Doye, Batuhan, Abdulkadir Ömür, Mustafa Akbaş, Abdurrahim Dursun
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Atiker Konyaspor: Serkan x, Ali Turan x, Moke x, Ferhat Öztorun x, Skubic x, Jonsson x (Ali Çamdalı dk. 46 x), Ömer Ali Şahiner x (Ezekiel dk. 81 ?), Traore x (Musa Araz dk. 56 x), Fofana xx, Bourabia x, Milosevic x
Yedekler: Abdulaziz, Volkan, Selim Ay, Savaş Polat, Kadir Kaan Özdemir, Amir Hadziahmetovic, Vedat
Teknik Direktör: Mustafa Akçay
Goller: Fofana (dk. 3) (Atiker Konyaspor), Burak Yılmaz (dk. 10 ve 90) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Yusuf Yazıcı, Pereira, Durica, Uğur Demirok (Trabzonspor), Fofana, Skubic (Atiker Konyaspor)
Gökmen Şahin