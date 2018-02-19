'Buraları size mezar ederiz'

Ankara 6. Olağan İl Kongresi’ne Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte katılan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk olarak salonun dışında bekleyen coşkulu kalabalığa seslendi. Ankara Spor Salonu’na gelişinde salon dışında bekleyen partililere seslendi. Erdoğan, “780 bin kilometre kareyi ilmek ilmek dokuyoruz, dokuyacağız. Burayı bölmek, parçalamak isteyenlere mezar ederiz her yeri mezar. Çukurlar açtılar mı açtılar, gereğini yaptık mı yaptık, daha da yapacağız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden başka devletimiz yok” dedi. Daha sonra salona geçen Erdoğan açıklamalarını şöyle sürdürdü:

OBAMA BİZİ ALDATTI

“Son günlerde bize uzatılan hiçbir dostluk elini havada bırakmadığımızı sizler de görüyorsunuz. Meseleleri diyalogla, suhuletle çözmek isteyenlere karşı biz de müspet bir tavır sergiliyoruz. Obama ile defalarca konuştuk. Ama hep aldatıldık. Bir değil, iki değil, üç değil hep aldatıldık. ‘Yaptık yapıyoruz, yaptık yapıyoruz.’ Geldik bu döneme. ‘Olacaksa olacak. Olmayacaksa kendi göbeğimizi kesmek zorundayız’ dedik. Niye? Orada kalkıp da kendini bilmez PYD/YPG, bu teröristler bizim topraklarımıza eğer oralardan roketler atarlarsa oralarda bizim şehitlerimiz olursa biz kalkıp buna sabredemeyiz. Olmayınca biz bir gece ansızın oraya girdik.”

BETONU ATACAKLAR

“Fırat Kalkanı Harekâtı’nda 2 bin kilometrekarelik alanı kontrolümüz altına aldık. Şimdi orada o toprakların gerçek sahipleri oturuyor. Biz oturmuyoruz orada ya. Bizim oralarda hevesimiz yok. Zaten şimdi PKK’sı da DEAŞ’ı da PYD’si de gömülmeye başladı. Biz ne dedik, bunları açtıkları çukurlara gömeceğiz dedik. Gömdük. Gömmeye de devam edeceğiz. Ya buraları bırakıp gidecekler veya silahları gömecekler, üzerine de betonu atacaklar.”

TAVİZ VERMEYECEĞİZ

“(ABD ile görüşme) Konuşmak, müzakere etmek elbette kıymetlidir ama biz asıl neticeye bakarız. Bu süreçte kendine çekidüzen vermesi, yaptıklarını sigaya çekmesi gerekenler karşımızdakilerdir. Bu ilişkilerde karşılıklı bazı küçük jestler elbette mümkündür. Asıl hedeflerimizden verecek en küçük bir tavizimiz yoktur. 100’e yakın şehidimiz oldu. Bıçak kemiğe dayandı. Verilen sözler yerine getirilmedi. Arkamızdan işler çevrildi. Önce yanlışları bir düzeltecekler ki bizden talepte bulunsunlar. Avrupa’ya, Amerika’ya giden teröristler korunmasın, kollanmasın. Bizden teröristleri isteyenler kendilerindeki teröristleri acaba niye teslim etmiyorlar, bunun hesabını versinler.”

Türkiye Gazetesi