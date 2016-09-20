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Burası Eskişehir!

Eskişehir’de 9 günlük Kurban Bayramı tatili sonunda dönüş yolunu tutan vatandaşlar, Şehirlerarası Otobüs Terminali girişinde metrelerce kuyruk oluşturdu.

Burası Eskişehir!

20 Eylül 2016 13:44

Eskişehir Büyükşehir Belediyesine bağlı Şehirlerarası Otobüs Terminalinde, tatil dönüşü metrelerce kuyruk oluştu. Yüzlerce vatandaş, 9 günlük bayram tatili sonrası dönüş yolunu tutarken, otogar giriş kapısında güvelik gerekçesiyle bulunan arama noktasında insanlar zor anlar yaşadı. Kapıda bulunan X-ray cihazından tek tek geçen tatilciler, üst ve bagaj aramasının ardından içeri girebildi. Bazı vatandaşlar otobüslerine son anda yetişirken, bazı vatandaşlar ise, yaşanılan durum karşısında adeta isyan etti.

Otogar kapısında sıralanan vatandaşlar, alınan güvenlik önlemlerinin iyi olduğunu, ancak tek arama noktasının olması yüzünden otobüslerine yetişme konusunda endişelendiklerini belirterek mağdur edilmeden bu kontrollerin yapılmasını istediklerini anlattılar.

Etiketler: eskişehir


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