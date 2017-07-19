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Burası İstanbul! Böyle sürüklendiler

İstanbul’u etkisi altına alan sağanak yağış birçok noktada sele neden oldu. Eyüp’te sele kapılan iki vatandaş ölümün kıyısından döndü. Selde sürüklenen 2 kişi araçlara tutunarak sudan çıkabildi. O anlar ise cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Burası İstanbul! Böyle sürüklendiler

19 Temmuz 2017 12:57
Burası İstanbul! Böyle sürüklendiler - Tıkla İzle

Dün İstanbul’u etkisi altına alan sağanak yağış birçok noktada sele neden oldu. Eyüp Alibeyköy Mahallesi’nde sele kapılan iki vatandaş ölümün kıyısından döndü. Yağmur suyunun sele dönüştüğü anlarda iş yerinden dışarı çıkmaları ile sele kapılan ve sürüklenmeye başlayan 2 vatandaş yol kenarındaki araçlara tutundu. Çevredeki vatandaşların yardımına koştuğu 2 arkadaş sudan çıkarıldı. O anlar ise cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde 2 arkadaşın selde sürüklendiği ve kurtulmak için araçlara tutulduğu görülüyor.

Alibeyköy’de bir başka noktada ise 5 vatandaş, çalıştıkları iş yerinde mahsur kaldı. Sel suyunun iş yerine dolduğu anlarda işçiler yüksek noktalara çıkarak suda kalmaktan kurtuldu.

Mehmet Altunışık

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