Burası Kapadokya değil Çalköy

Trabzon'un Düzköy ilçesine bağlı Çalköy Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve görüntüsüyle Kapadokya'daki peri bacalarını andıran mağaralar, turizme kazandırılmayı bekliyor. Bölgede bulunan dünyanın en uzun ikinci mağarası olarak bilinen Çal Mağarasını ziyarete gelenler bölgeden geçerken Nevşehir'deki peri bacalarını andıran mağaraları görerek durup izlemeden geçmiyor.

Bölge halkı, burasının turizme kazandırılması yönünde yetkililerden destek beklediklerini belirterek burayı gören ziyaretçilerin çok güzel tepkiler verdiklerini söylediler.

Bölgeden geçen ziyaretçilerin gördükleri manzara karşısında çok şaşırdıklarını belirten yöre halkı, görünen her şeyin doğal olduğunu söylüyor.

Çal Mahallesi muhtarı İbrahim Aydoğan, bölgeye ziyarete gelen misafirlerin gördükleri manzara karşısında çok şaşırdıklarını belirterek bazılarının burasının Ürgüp'ten bile daha güzel olduğunu söylediklerini ifade etti.

Peri bacalarının bulunduğu yerde tıpkı Kapadokya'daki gibi balon ile uçma konusunda bir takım çalışmalar yaptıklarını ancak yeterince destek alamadıklarını belirten muhtar Aydoğan, “Bölgemize ziyarete gelen misafirler burasının Ürgüp'ten daha harika bir yer olduğunu söylüyorlar. Misafirler özellikle burasının aile olarak tatil için çok uygun bir yer olduğunu belirtiyor. Kısacası çok mükemmel bir yer olduğunu söylüyorlar. Burasının planlı bir şekilde çalışma yapılarak yerel halkında işbirliğiyle turizme kazandırılması yönünde adım atılabilir. Ekip çalışması yapılarak burasının bir şekilde turizme kazandırılması lazım. Burada balonla uçma platformu yapmayı düşünüyoruz. AB fonlarıyla görevli arkadaşımızla birlikte belirli yerlere yazılar yazdık ancak bir türlü hayata geçiremedik. Gelenler harika on numara bir yere geldiklerini söylüyorlar. Burada özellikle pansiyonculuk çok elverişli olacağını düşünüyorum. Bunları bir şekilde ekonomiye kazandırmak lazım. Burasını ziyaret eden sayısı beklenen kadar değil. Çal Mağarası'na gidenlerin mutlaka buraya uğramalarını sağlamamız gerekiyor” dedi.



Mahalle sakinlerinden Özgür Tayar da gelen misafirlerin gördükleri manzara karşısında çok güzel tepkiler verdiklerini ifade ederek ”Buraya gelenler çok güzel bir manzarası olduğunu söylüyorlar. Peri bacaları dediğimiz mağaralara gelmek isteyen turistler var ancak yolları yeterince müsait olmadığından dolayı ulaşamıyor. Sıkıntı ulaşım. Buraların değerlendirilip turizme kazandırılması gerekir" derken mahalle sakinlerinden Mustafa Tayar ise “Burası peri bacalarına benzeyen bir yer. Mahallemize gelen misafirler burada durup manzarayı seyrediyor. Gelenler burasını tarihi eser olarak görüyor. Doğal olarak kendiliğinden olan bir yer. Yapma değil" ifadelerini kullandı.

Bekir Koca - Ozan Köse

