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Burası kız futbolcular yetiştirecek

Alanya’nın ilk kız futbol okulu, Aytemiz Alanyaspor Kulübü bünyesinde kuruldu. Futbol okuluna ilk etapta 8-14 yaş arasındaki kız öğrenciler katılabilecek.

Burası kız futbolcular yetiştirecek

30 Eylül 2016 18:26

Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Altyapı Derneği Başkanı Turan Görgün ve antrenör Eda Akar arasında yapılan anlaşmayla Alanya’nın ilk kız futbol okulu kuruldu. Kız futbol okuluna ilk etapta 8-14 yaş arasındaki kız öğrenciler katılabilecek. Kız futbol okulu önümüzdeki dönemde ise ulusal liglere katılmayı amaçlıyor. Kulüp bünyesinde açılan kız futbol okulunun kayıtlarına da başlandı. Antrenör Eda Akar gözetiminde yapılacak antrenmanlar ise önümüzdeki hafta başlayacak. Kayıt yaptırmak isteyenlerin kulübe şahsen veya telefonla müracaat edebilecekleri belirtildi.

“Futbolu seven kızlarımızı okulumuza bekliyoruz”

Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, bir süredir kadın futbol takımı kurmak için düşüncelerinin olduğunu ve bu projenin temelini kız futbol okulunu açarak attıklarını söyledi. Altyapı Derneği Başkanı Turan Görgün ise, "Alanya’da kız futbol takımı olmadığı için yoğun talep alıyorduk. Bu talebi dikkate alarak kız futbol okulu projemizi hayata geçirdik" dedi.

Antrenör Eda Akar da "Alanya ve Aytemiz Alanyaspor Kulübü’nün ilk kız futbol okulunun antrenörü olmanın heyecanını yaşıyorum. Genç öğrencilerimizle çok güzel çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum. Futbolu seven kızlarımızı okulumuza bekliyoruz" diye konuştu.


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