Burası Pamukkale değil, Van

Van'a 145, Başkale’ye 35 kilometre uzaklıktaki Dereiçi mahallesi sınırları içerisinde bulunan travertenler, doğa harikası görüntüsü ve Denizli’deki Pamukkale’ye benzerliğiyle ilgi çekiyor. Havaların ısınması ile beraber, Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, yönetiminde yaklaşık 130 kişilik doğa sever, travertenlere gezi düzenlendi. Van'ın gizli kalmış güzellikleri hem ziyaret edip hem de fotoğraflarını çekerek takipçileri ile paylaşıp bölgeye yerli ve yabancı turistleri çekmeye çalışıyorlar.

Ziyaretle ilgili açıklama yapan Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, "Vadi Doğa Spor Kulübü olarak bugün etkinliğimizi 119 kişi ve 8 kaptanla Başkale'deki travertenlerde yaptık. Güzel bir yer. Saklı şelaleyi gezdik. Şuan anda arkamızda travertenler var. Birazdan oraya geçeceğiz. Güzel bir bölge, ama sahipsiz bir yer. Doğa bizsiz yaşayabiliyor ama biz doğa olmadan yaşayamayız. Maalesef insanoğlunun gittiği bütün yerleri kirletmiş. Doğayı yok ediyoruz. Keşke olmasa, tek istediğimiz insanların doğayı koruması. Bu geleceğimiz içindir. Bana göre 3 kesim insan doğayı yok ediyor. Biri avcılar, birisi defineciler ve birde pikniğe gidip piknik yaptıktan sonra çöp bırakanlar. Keşke onlar da olmasa güzel bir doğa olacak" dedi.

Bu hafta bilinmeyen saklı şelale ve Pamukkale’yi aratmayan Başkale Dereiçi (sıkans) Mahallesi travertenlerine etkinlik düzenlediklerini ifade eden Demez, "Etkiliğe yaklaşık 130 kişi katıldı. Amacımız insanları şehir stresinden uzaklaştırıp doğayla buluşturmak. Ve doğayı koruma bilinci beraber yaşam, yeni dostluklar kurmak. Doğa zenginliklerini tanıtmak, özellikle çocukları bu çalışmalara yönlendirmek için farkındalık oluşturuyoruz. Etkinliğimiz sabah saat 07:00’da toplanma ve 07:30’da hareket ettik. Başkale ilçe çıkışında yolun sol tarafında bulunan tarihi Kelekom Köprüsünde kahvaltı yaptıktan sonra yolculuğumuz Dereiçi (sıkans) Mahallesi travertenlerine devam ettik. Van Başkale Dereiçi köyü travertenleri arası 145 kilometre bir yol. Van-Hakkari karayolundan travertenlere kadar olan 15 kilometre topraklı bir yol asfalt yapılmamış bu sıkıntı yaşatıyor. Bir de travertenler koruma altında olmadığı içi o doğa harikası yok olma tehlikesi altında. Sit alanı ilan edilmeli. Bakım yapılmalı, yol yapılmalı ve resmi kurum kuruluşlarca tanıtımı yapılmalı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Van Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne büyük iş düşüyor diye düşünüyoruz. Büyük bir zenginlik ama biz sahip çıkmayı bilmiyoruz. Bu doğa harikası yapı yok olmadan sahip çıkmamız gerekiyor hepimize iş düşüyor. Hem turizm den şikayet ediyoruz hemde turizm için çaba harcamıyoruz. Bu bölgede turizme yönelik çalışmalar yapılmalı, bölge çok zengin bir konuma sahip. Van doğa bakımından bütün Türkiye’yi bünyesinde barındırıyor. Bir Ege, Marmara Karadeniz İç Anadolu ve daha fazlası var. Ama bütün bu bölgelerde Van yok. Van’da, Karadeniz doğası var. Ege sahilleri var, peribacaları, travertenler, rafting için dereler, her yeri yamaç paraşüt için uygun, vahşi bakir doğa kısacası ne isterse insan bulabilir bu şehirde. Bütün doğaseverleri Van’ımıza bölgenize davet ediyoruz. Emin olun çok güvenli ve muhteşem bir coğrafya. Etkinliğe katılan bütün doğasever dostlarımızı kutluyoruz Doğada buluşalım” şeklinde konuştu.