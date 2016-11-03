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Burası Sibirya değil Tatvan

Bitlis’in Tatvan ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından etkisini gösteren dondurucu soğuk hayatı durma noktasına getirdi.

Burası Sibirya değil Tatvan
Burası Sibirya değil Tatvan - Foto Galeri

03 Kasım 2016 13:00

Kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığının eksi derecelere düştüğü ilçede özellikle Tatvan-Bitlis karayolu kenarlarında ve Rahva mevkiinde bulunan birçok ağaç adeta buzla kaplanırken, irili ufaklı su göletleri ise kısmi olarak dondu. Sibirya’yı aratmayan soğuk havaların etkisiyle donan ağaçların dallarında ve evlerin çatılarında buz sarkıtları oluştu.
Karın bu yıl erken yağdığını belirten Serkan Özel, yağan kardan sonra etkili olan soğuk havalar nedeniyle ağaçların buz tuttuğunu söyledi. Erken yağan karın, çetin geçecek olan kışın habercisi olduğunu kaydeden Özel, hava sıcaklığının özellikle gece saatlerinde eksi 10 ile 15 dereceyi bulduğunu ifade etti.
Meteorolojiden alınan bilgilere göre, ilçedeki kar yağışının önümüzdeki günlerde yerini güneşli havaya bırakacağı ve hava sıcaklığında artış olacağı öğrenildi.

Hakan Okay

 


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