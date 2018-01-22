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Burası Uludağ değil, Tunceli

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bulunan kayak merkezi, bölgenin büyük oranda terörden temizlenmesi ile daha çok ilgi görmeye başladı.Her yıl olduğu gibi bu yılda kar yağışının etkili olduğu ilçede, kayak merkezi Uludağ gibi tam kapasite çalışıyor.

Burası Uludağ değil, Tunceli
Burası Uludağ değil... - Foto Galeri

22 Ocak 2018 11:08
Burası Uludağ değil, Tunceli - Tıkla İzle

2 yıl önce Gençlik Spor Bakanlığı tarafından 4 milyon 500 bin liraya yaptırılan Ovacık Kayak Merkezi sayesinde ilçe, bölgenin önemli kış turizm merkezleri arasında yer almaya başladı. Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde güvenlik sorunu ortadan kalkan Ovacık'ta yöre halkı ve çevre illerden gelen çok sayıda vatandaş hafta sonu tatilini kayak yaparak değerlendiriyor.İlçeye 3 kilometre uzaklıkta olan bin 200 metrelik pisti ve 75 kişilik oteli bulunan kayak merkezinde 7’den 70’e herkes karın keyfini çıkarıyor.

Kayak merkezine ilginin oldukça yoğun olduğunu belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Şefik Kara, “Kayak tesisimiz yaklaşık 2 yıl önce faaliyete geçti. İlk dönemlerde çok bilinmiyordu ancak her geçen gün ilgi biraz daha artıyor. Bölge illerden de çok sayıda ziyaretçimiz var. En iyi ağırlama şekliyle kayak tesisimiz 75 yataklı olup herkese hitap etmektedir. İçerisin oldukça modern ve 4 yıldız ayarındadır. Vatandaşlarımız buradan oldukça memnun ayrılıyor. Kar tatili olması nedeniyle de önümüzdeki günlerde daha da yoğunluk artacak. Gelip konaklayanların yanısıra günübirlik gelen vatandaşlarımız çok fazla. Vatandaşlarımızın buradan memnun ayrılması ve çocuklarımızın tatillerini en iyi şekilde geçirmeleri amacıyla elimizden geleni yapıyoruz.” diye konuştu.

Kara, “Önümüzdeki hafta babylift pisti oluşturacağız. Çünkü şuanda kapasite yeterli gelmiyor. İhalesi yapıldıktan sonra 300 metre uzunluğunda babylift pistini yapacağız. Amacımız, çocukları, kadınları veya acemileri oraya kanalize ederek ağırlığı hafifletmek.” dedi.

Kar tatilini değerlendirmek için ailesiyle kaymaya gelen 8 yaşındaki Ada Elif Güngörmüş de, “Kayakla kayıyorum, babamla eğleniyorum. Babam beni yukarı çıkarıyor, oradan kayıyorum. Çok eğleniyorum" dedi.
Batmanlı Kadri Kerçin ise, “Ovacık Devlet Hastanesi’ne tıbbi sekreter olarak atandım. Batmanlıyım. İlk defa buraya gelme fırsatım oldu. Batman’da kar görmeye bile alışık değiliz. Burada hem karla tanıştım hem kayak yapıyorum. Belki düşüp kalkıyorum ama çok eğleniyorum" ifadelerini kullandı.

Tunceli’de kamu görevlisi olarak görev yapan ve ailesiyle birlikte hafta sonunu değerlendirmek için kayak merkezine geldiğini söyleyen Tahir Bayındır ise, “İlk defa geliyoruz buraya. Çok güzel bir tesis. ben Afyonkarahisarlıyım. Daha önce Palandöken’i görmüştüm. Buranın oradan tek farkı tesis sayılarının fazla olması, başka hiçbir farkı yok. Buradaki pistin oradakinden hiçbir farkı yok" diyerek düşüncelerini aktardı.

Fatma Çıray

Etiketler: Tunceli

 

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