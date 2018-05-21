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Buray’dan hayranlarına müjdeli haber

Ünlü şarkıcı Buray, üçüncü albümünün müjdesini verdi.

Buraydan hayranlarına müjdeli haber

21 Mayıs 2018 13:02

Şarkıcı Buray, Instagram hesabından hayranlarına bir iyi bir de kötü haber verdi. Buray, “Herkese merhaba. Telefonumu kapatıp Instagram ve sosyal medya paylaşımlarını çok kısa bir süreliğine durduruyorum. Son 3 yıldır inanılmaz güzel maceralar yaşadım, şarkı söyledim, ürettim, durmak bilmeyen bir tempoda seyahat ettim, uyumadım, size ulaştım, çok keyifli dakikalar yaşadım. Ama dünyayı bir telefon ekranından takip ettiğimi fark ettim. 5-10 günlük bir ’dünyaya&doğaya dönme’ molası veriyorum. Dostlarımla, ailemle, kendimle, ruhumu dinlendirme dönemi... Küçük bir tatil sadece” ifadelerini kullandı. 

Buray, bir de müjde vererek, “3. albüm yolda. Çok yakında görüşmek dileğiyle” dedi. 

 

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