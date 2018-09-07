Burçin Badem: 'Babamın ölüm sebebi trafik kazası ya da sürat değil'

İsmet Badem, dün Çanakkale’de hayatını kaybetti. Babasının ölüm sebebi hakkında sosyal medya üzerinden açıklama yapan Burçin Badem, “Üzüntümüzü paylaşan, durum öğrenmek isteyen tüm dostlar. Babamı hastaneden teslim aldık. Olay yeri raporu ve görgü tanıklarına göre trafik kazası ya da sürat değil. En büyük aşkı motorunu sürerken fenalaşıp düşüyor. Onun ustalığında birinin kontrolünü kaybedip kaza yapacağı durum yok” dedi.

İsmet Badem'in 8 Eylül Cumartesi günü ikindi vakti kılınacak cenaze namazını müteakip Çanakkale’nin Eceabat ilçesine bağlı Seddülbahir köyünde toprağa verilecek.