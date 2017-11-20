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Burcu Esmersoy, People by Fabrika için kamera karşısına geçti

Sevilen sunucu, oyuncu ve manken Burcu Esmersoy, People by Fabrika’nın kış koleksiyonu için kamera karşına geçti.

Burcu Esmersoy, People by Fabrika için kamera karşısına geçti

20 Kasım 2017 15:57

Morhipo’nun özel markası People by Fabrika, kış koleksiyonu için Burcu Esmersoy’la anlaştı. Yapılan açıklamada, markanın PBF Trend ve Women koleksiyonları için objektif karşısına geçen Esmersoy, sezon trendlerini takip eden moda tutkunlarına ilham verecek.

Fotoğraf çekimlerini Serdar Acar’ın yaptığı projenin kreatif danışmanlığını Tuğba Ansen üstlenirken, çekimde Burcu Esmersoy’un makyajı Melis İlkkılıç, saçları ise Mustafa Akgül tarafından yapıldı.

Sevdiği bir ekiple çalışmaktan keyif duyduğunu belirten Burcu Esmersoy, "Çok güzel bir çekim oldu, kıyafetlerin birçoğuna aşık oldum. Özellikle kruvaze yakalı deri elbiseye bayıldım. Bu sezonun trendini yansıtan kırmızı lacivert kareli palto ve içine giydiğim yine aynı renklerdeki triko elbise de çok severek üzerimde taşıdığım bir kombindi. Bomber ceket, piyedepul desenli siyah beyaz kıyafet ve daha birçok ürünü çok beğendim. Çizmelerin hepsinden birer tane almayı düşünüyorum" dedi. 

Etiketler: Burcu Esmersoy

 

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