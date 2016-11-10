Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında iki gün önce evine yapılan operasyonla gözaltına alınan Burdur AFAD İl Müdürü Mehmet Oral, Burdur İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Burdur Adliyesi'ne sevk edildi. FETÖ soruşturması kapsamında mahkemeye çıkarılan AFAD Müdürü Mehmet Oral, Burdur Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklandı. Oral, Burdur E Tipi Cezaevi'ne sevk edildi.

Mehmet Oral, Burdur'da düzenlenen demokrasi nöbetlerinde AFAD İl Müdürlüğü tarafından açılan stantta, demokrasi nöbetleri boyunca vatandaşlara çorba ve su dağıtmıştı. Müdür Oral, darbe girişiminin ardından ise FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in fotoğrafının bulunduğu ve üzerinde 'Hain adam! Son pişmanlık fayda etmez. Çünkü senin için güneş batıdan doğdu' şeklinde facebook hesabından paylaşımlarda bulunmuştu.

Hayal Girişim