Diğer
Kategoriler

Burdur şehidini uğurladı

Suriye’nin Afrin kentinde teröristlerin kaçarken tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhittin Talha Çalışkan memleketi Burdur’un Bucak ilçesinde gözyaşları arasında defnedildi.

Burdur şehidini uğurladı

23 Mart 2018 16:33

Şehidin cenazesi bugün Antalya’daki babaevinde helallik alındıktan sonra Burdur’un Bucak ilçesine getirildi. Şehidi Hacı Ömer Ağa Camii’nde yaklaşık 10 bin kişi karşıladı. İl Müftüsü Hıdır Bayrak tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehit Muhitten Talha Çalışkan silah arkadaşlarının omuzlarında taşındı. Şehit Çalışkan, Hacıhisarlar Mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi.

Törene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Antalya Büyükşehir Belediye Başaknı Menderes Türel, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, AK Parti milletvekilleri Reşat Petek, Mustafa Köse, Gökçen Özdoğan Enç, Çetin Osman Budak, Mehmet Göker, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, CHP Burdur İl Başkanı Osman Gök, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere de hazır bulundu. Şehit Çalışkan’ın ailenin 3 çocuğundan en büyüğü olduğu ve bir ay önce ailesini ziyarete geldiği bildirildi. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç