Burdur şehidini uğurladı

Şehidin cenazesi bugün Antalya’daki babaevinde helallik alındıktan sonra Burdur’un Bucak ilçesine getirildi. Şehidi Hacı Ömer Ağa Camii’nde yaklaşık 10 bin kişi karşıladı. İl Müftüsü Hıdır Bayrak tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehit Muhitten Talha Çalışkan silah arkadaşlarının omuzlarında taşındı. Şehit Çalışkan, Hacıhisarlar Mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi.

Törene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Antalya Büyükşehir Belediye Başaknı Menderes Türel, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, AK Parti milletvekilleri Reşat Petek, Mustafa Köse, Gökçen Özdoğan Enç, Çetin Osman Budak, Mehmet Göker, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, CHP Burdur İl Başkanı Osman Gök, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere de hazır bulundu. Şehit Çalışkan’ın ailenin 3 çocuğundan en büyüğü olduğu ve bir ay önce ailesini ziyarete geldiği bildirildi.