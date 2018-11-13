Burdur Valiliği Hukuk İşleri Müdürü evinde ölü bulundu

Edinilen bilgiye olay, saat 16.00 sıralarında Zafer Mahallesi Ortaokul Sokak'taki evde meydana geldi. İddiaya göre, babası Burdur Valiliği Hukuk İşleri Müdürü Taceddin Özeren'den (51)haber alamayan oğlu, babasının evine geldi. Evde babasını hareketsiz vaziyette bulan oğlu, durumu 112 ve polise bildirdi.

Olay yerine sevk edilen 112 ekipleri, Özeren'in öldüğü belirledi. Burdur Valisi Hasan Şıldak'ın da olay yerine gelerek incelemelerde bulunduğu öğrenildi. Cumhuriyet savcısının incelemeleri sonrasında Özeren'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna sevk edildi.

Öte yandan, kalp rahatsızlığı bulundu belirtilen Özeren'in ailesinin Isparta'da ikamet ettiği ve kendisinin ise bir süredir Burdur'da yalnız yaşadığı öğrenildi.

Ali Kapan

