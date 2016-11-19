Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen 20 kişiden 10’unun Burdur’da, geriye kalan 10 kişinin ise Adıyaman, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Manisa ve İzmir gibi illerde ikamet ettikleri belirlendi. Burdur’da ikamet eden 10 kişinin yakalanması için düğmeye basan Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, yakalanan 3 kişiden ikisinin tutuklanarak cezaevine gönderildiğini, diğer şahsın da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını açıkladı. Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, Burdur’da ikamet ettiği bilinen 7 kişiyle ilgili yakalama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

5 ile talimat yazıldı

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, “FETÖ’ye müzahir Gölcük Dershanesi’nin 20 çalışanının ByLock kullandığı tespit edilmiş olup, bunlardan 10’u ile ilgili gittikleri yerlerde işlem başlatılması için ilgili savcılıklara bilgi verilmiştir. Adıyaman, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Manisa ve İzmir’e talimat yazılmıştır. Burdur’da ikametleri bulunan diğer 10 kişiden 3’ü yakalanmış, yapılan sorgulamalar sonucu 2’si tutuklanmış, biri adli kontrolle serbest bırakılmıştır. Diğer 7 kişinin yakalanması için çalışmalar etmektedir” dedi.