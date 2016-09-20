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Burdur'da ders sırasında tavan çöktü: 5 yaralı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Cevat Sayılı Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde, bir sınıfın tavanının çökmesi sonucu 1 öğretim görevlisi ve 4 öğrenci yaralandı.

Burdurda ders sırasında tavan çöktü: 5 yaralı

20 Eylül 2016 15:53

Edinilen bilgiye göre, MAKÜ Cevat Sayılı Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 309 nolu sınıfta, Öğretim Görevlisi Hacer Orhun Kavak’ın ders işlediği sırada, alçıpan tavan öğrencilerin üzerine çöktü. Çökme sonucu panik yaşayan öğrenciler, bir anda sınıfı boşalttı. Olayda, Öğretim Görevlisi 38 yaşındaki Hacer Orhun Kavak, Elif Esra Ülkü (19), Sümeyye Yurdusev (20), Duygu Uyar (20) ve Havva Kızılhan (19) alçıpanların çeşitli yerlerine gelmesi sonucu yaralandı. 

Yaralanan öğretim görevlisi Kavak ve öğrenciler, ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Öte yandan, okulda yaşanan olay sonucu öğrencilerin dersleri öğleden sonra tatil edildi. 

Hayal Girişim
 

Etiketler: çökme, tavan


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