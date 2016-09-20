Edinilen bilgiye göre, MAKÜ Cevat Sayılı Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 309 nolu sınıfta, Öğretim Görevlisi Hacer Orhun Kavak’ın ders işlediği sırada, alçıpan tavan öğrencilerin üzerine çöktü. Çökme sonucu panik yaşayan öğrenciler, bir anda sınıfı boşalttı. Olayda, Öğretim Görevlisi 38 yaşındaki Hacer Orhun Kavak, Elif Esra Ülkü (19), Sümeyye Yurdusev (20), Duygu Uyar (20) ve Havva Kızılhan (19) alçıpanların çeşitli yerlerine gelmesi sonucu yaralandı.

Yaralanan öğretim görevlisi Kavak ve öğrenciler, ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan, okulda yaşanan olay sonucu öğrencilerin dersleri öğleden sonra tatil edildi.

Hayal Girişim

