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Burdur’da FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

Burdur'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında ByLock kullandıkları belirlenen aralarında işadamı ve kadınların da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

Burdurda FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

07 Temmuz 2017 17:08

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamanda operasyon düzenledi. 20 kişiye yönelik düzenlenen operasyonda ByLock kullandıkları tespit edilen aralarında işadamı ve kadınların da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. 15 Temmuz’da Türksat saldırısında şehit olan Şehit Akif Altay adı verilen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler evlerinde yapılan aramaların ardından sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. 
3 kişinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. 


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