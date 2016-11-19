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Burdur’da ‘Huzur 15’ operasyonu

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte, terör örgütü faaliyetlerinin kent merkezindeki irtibatlarının önlenmesi, güvenlik güçlerinin etkinliğinin artırılması, huzur ve güven ortamının sağlanması adıyla ‘Huzur 15’ isimli denetim düzenledi.


19 Kasım 2016 14:38

Burdur il merkezinde gerçekleştirilen ‘Huzur 15’ denetiminde 433 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulamalarının yapıldığı, 13 kişinin çeşitli suçlardan kaydının bulunduğu, aranan şahsın bulunmadığı ve 4 kişiye kimlik bildirimine muhalefetten işlem yapıldığı açıklandı.

Kontrol edilen 112 araçtan kusurlu görülen 8’ine ceza
‘Huzur 15’ ismiyle yürütülen trafik uygulamaları kapsamında ise, 7 kavşaktaki noktalarda toplam 112 aracın kontrol edildiği ve kusurlu görülen 8 sürücüye 4 bin 298 TL tutarında para cezası uygulandığı bildirildi. Düzenlenen Huzur Operasyonu kapsamında Burdur Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Terör örgütlerine yönelik operasyonların kararlı bir şekilde devam ettirilebilmesi ve kırsaldaki örgüt mensupları ile kent merkezindeki işbirlikçilerinin irtibatlarının engellenerek güvenlik kuvvetlerinin etkinliğinin artırılması, şehirlere ve metropollere patlayıcı madde aktarımı ile ses getirici fedai tarzı intihar eylemlerin önlenmesi, güvenliğin tesisi ve terörist faaliyetlerin ortadan kaldırılması, polis sorumluluk bölgesinde vatandaşların huzur ve güveninin sağlanması amacıyla, 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’na istinaden il merkezinde bulunan 10 adet içkili yer, 7 kavşak, internet kafeler, parklar ve bahçeler, umuma açık yerler ve oyun yerlerinde Huzur 15 adıyla, aranan şahıslar bakımından kimlik tespiti, şehir içi alanlarda Asayiş ve Trafik denetimleri yapılmıştır” denildi. 

Hayal Girişim
 

Etiketler: bursa, huzur operasyonu


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