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Burdur’da kaçak kazıya suçüstü

Burdur’un Bucak ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 kişi olay yerinde suçüstü yakalandı.


17 Kasım 2016 11:56

Edinilen bilgiye göre, Bucak'ın Uğurlu köyü Karaağaç mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri harekete geçti. Bucak İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, ellerinde küreklerle kaçak kazı yapan N.K., M.D. ve B.A. suçüstü yakalandı. Operasyonda ayrıca, kazı yapmak için kullanılan 1 adet jeneratör, 1 adet kırıcı, 1 adet kürek, 2 adet kazma, 1 adet balyoz ve 3 adet murç ele geçirildi. Kazı malzemelerine el konulurken suçüstü yakalanan N.K., M.D. ve B.A. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 

Etiketler: kaçak kazı


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