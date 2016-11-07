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Burdur’da planlı elektrik kesintisi uyarısı

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Burdur’un Kemer ve Tefenni ilçelerinde 9-15 Kasım tarihleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacağı uyarısında bulundu.

Burdurda planlı elektrik kesintisi uyarısı

07 Kasım 2016 18:17

AEDAŞ tarafından yapılan açıklamada 9-15 Kasım tarihleri arasında Burdur’un Kemer ve Tefenni ilçelerinde planlı elektrik kesintisi gerçekleştirileceği uyarısı yapıldı.

Elektrik kesintisinin uygulanacağı, İlçe, köy ve mahalleler şu şekilde:
Kemer: 9 Kasım 2016 saat 09.00-17.00 Kayı, Akçaören ve Elmacık Köyleri.
Kemer: 10 Kasım 2016 saat 09.00-17.00 Belenli ve Yakalar Köyleri.
Kemer: 13 Kasım 2016 saat 09.00-17.00 Saray, Konak, Yeni Camii Mahalleleri ile Söbüce Yaylası ve Akören Köyü ile bu hattan enerji alan özel trafolu müşteriler.
Tefenni: 15 Kasım 2016 saat 09.00-17.00 Yuvalak, Beyköy, Yuva, Karamusa, Başpınar, Yeşilköy, Çaylı Köyleri ile Seydiler yolu üzerindeki özel trafolu müşteriler. 

Etiketler: burdur, planlı elektrik kesintisi


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