AEDAŞ tarafından yapılan açıklamada 9-15 Kasım tarihleri arasında Burdur’un Kemer ve Tefenni ilçelerinde planlı elektrik kesintisi gerçekleştirileceği uyarısı yapıldı.

Elektrik kesintisinin uygulanacağı, İlçe, köy ve mahalleler şu şekilde:

Kemer: 9 Kasım 2016 saat 09.00-17.00 Kayı, Akçaören ve Elmacık Köyleri.

Kemer: 10 Kasım 2016 saat 09.00-17.00 Belenli ve Yakalar Köyleri.

Kemer: 13 Kasım 2016 saat 09.00-17.00 Saray, Konak, Yeni Camii Mahalleleri ile Söbüce Yaylası ve Akören Köyü ile bu hattan enerji alan özel trafolu müşteriler.

Tefenni: 15 Kasım 2016 saat 09.00-17.00 Yuvalak, Beyköy, Yuva, Karamusa, Başpınar, Yeşilköy, Çaylı Köyleri ile Seydiler yolu üzerindeki özel trafolu müşteriler.