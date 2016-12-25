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Burdur'da Suriye ve Afgan uyruklu 150 göçmen yakalandı

Burdur’da Suriye ve Afgan uyruklu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 150 göçmen yakalandı. İki ayrı otobüste yakalanan göçmenlerin kişi başı 60 bin TL vererek İstanbul’dan yola çıktıları ve Antalya üzerinden kaçak yollarla Avrupa ülkelerine gitmek istedikleri öğrenildi.

Burdurda Suriye ve Afgan uyruklu 150 göçmen yakalandı

25 Aralık 2016 00:42

Edinilen bilgiye göre, Burdur Tugay kavşağında otobüslerin içinde mültecilerin olduğu ihbarı yapıldı. Harekete geçen Burdur Polisi, takibe aldıkları 68 S 5678 ve 50 LK 342 plakalı otobüsleri durdurarak, kaçak göçmenleri yakaladı. Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğüne getirilen otobüslerden indirilen kadın, çocuk ve erkeklerden oluşan yaklaşık 150 kişilik Suriyeli ve Afganlı kaçak mülteciler, Burdur Polisi tarafından misafir edildi.

Yakalanan kadın mültecilerden bazıları polise verdikleri ifadede Suriye’deki savaştan kaçtıklarını ve kişi başı 60 bin TL ödediklerini söylediler. Kadın mülteciler İstanbul’dan Antalya’ya gitmek için yola çıktıklarını ve Antalya’dan Avrupa’ya gitmek istediklerini ifade ettiler Burdur Bölge Trafik Şube Müdürlüğündeki misafirhaneye yerleştirilen kaçak mültecilerin, hafta başında ifadeleri alınmak üzere Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne sevk edileceği öğrenildi.
Mültecileri taşıyan otobüs şoförleri ise ifadeleri alınmak üzere Burdur Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

Hayal Girişim 

Etiketler: burdur, Suriye ve Afgan uyruklu 150 göçmen, yakalandı


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