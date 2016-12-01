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Burdur’da tarihi eser operasyonu

Burdur’un Bucak ilçesinde jandarma ekiplerince ormanlık alanda tarihi eser pazarlığı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalanırken, araçta yapılan aramada bulunan tarihi eserlere el konuldu.

Burdurda tarihi eser operasyonu

01 Aralık 2016 18:16

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seydiköy köyünde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. A.E ve A.C isimli şahısların, ellerinde bulundurdukları tarihi eserlerin pazarlığını Seydiköy Kent Ormanında yapacakları duyumunu alan jandarma ekipleri harekete geçti. Seydiköy Kent Ormanı’nda operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, otomobil içinde pazarlık yapan A.E. ve A.C.’yi gözaltına aldı. Otomobilde yapılan aramada, 17 adet toprak ve metal obje, 7 adet hayvan figürlü toprak heykel, 7 adet sikke, 1 adet metal taç, 1 adet bronz kap ve 1 adet çocuk taşıyan kadın figürlü toprak heykel ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler Burdur Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, gözaltına alınan A.E. ve A.C’nin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.  

Hayal Girişim

Etiketler: burdur, tarihi eser operasyonu


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