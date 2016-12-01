Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seydiköy köyünde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. A.E ve A.C isimli şahısların, ellerinde bulundurdukları tarihi eserlerin pazarlığını Seydiköy Kent Ormanında yapacakları duyumunu alan jandarma ekipleri harekete geçti. Seydiköy Kent Ormanı’nda operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, otomobil içinde pazarlık yapan A.E. ve A.C.’yi gözaltına aldı. Otomobilde yapılan aramada, 17 adet toprak ve metal obje, 7 adet hayvan figürlü toprak heykel, 7 adet sikke, 1 adet metal taç, 1 adet bronz kap ve 1 adet çocuk taşıyan kadın figürlü toprak heykel ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler Burdur Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, gözaltına alınan A.E. ve A.C’nin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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