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Burdur'da trafik kazası: 1 çocuk öldü, 6 yaralı

Burdur'da trafik kazası: 1 çocuk öldü, 6 yaralı
Burdur'da trafik kazası: 1 çocuk öldü, 6 yaralı

Burdur’un Bucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir çocuk öldü, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 13.00 sıralarında Bucak'ın Karapınar köyü yakınlarında Cuma Basınç'ın kullandığı 71 AG 011 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki tuğla yüklü 15 ER 588 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Cuma Basınç, eşi Songül Basınç, çocukları Ayşenur, Cuma, Şahin ve Polat Basınç ile yeğeni Ferhat Basınç yaralandı. Olay yerine gelen ekipler 1-2 yaşlarında olduğu belirtilen Ayşenur Basınç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Ayşenur Basınç'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından morga konuldu.  

Mevlüt Akça
 

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