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Burdur'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 4 kişi gözaltına alındı.

Burdurda uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

23 Ekim 2017 17:04

Edinilen bilgiye göre, Burdur İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler 6 şüphelinin Antalya'dan aldıkları uyuşturucu maddeleri Burdur ve Isparta'da satacakları bilgisine ulaştı.

Ekipler, Burdur merkez Kurna Köyü ve Bucak Çobanpınar köylerinde yolkontrol faaliyetleri sırasında M.G., G.D., H.Ö., Ç.Ö., H.T. ve A.T.'nin bulunduğu iki aracı durdurdu.

Şüphelilerin bulunduğu araçlarda yapılan aramada 6 gram eroin, 1 gram kokain, 1 suboxone hap, 1 kurusıkı tabanca,1 kasatura, 3 uyuşturucu madde kullanma düzeneği ele geçirildi.

Olayla ilgili şüphelilerden G.D., H.Ö., M.G. ve Ç.Ö. gözaltına alınırken, H.T. ve A.T. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 

Etiketler: burdur, uyuşturucu

 

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