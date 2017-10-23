Burdur'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Burdur İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler 6 şüphelinin Antalya'dan aldıkları uyuşturucu maddeleri Burdur ve Isparta'da satacakları bilgisine ulaştı.

Ekipler, Burdur merkez Kurna Köyü ve Bucak Çobanpınar köylerinde yolkontrol faaliyetleri sırasında M.G., G.D., H.Ö., Ç.Ö., H.T. ve A.T.'nin bulunduğu iki aracı durdurdu.

Şüphelilerin bulunduğu araçlarda yapılan aramada 6 gram eroin, 1 gram kokain, 1 suboxone hap, 1 kurusıkı tabanca,1 kasatura, 3 uyuşturucu madde kullanma düzeneği ele geçirildi.

Olayla ilgili şüphelilerden G.D., H.Ö., M.G. ve Ç.Ö. gözaltına alınırken, H.T. ve A.T. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.