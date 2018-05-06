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Burdur'daki masaj ve güzellik salonlarına eş zamanlı fuhuş baskını: 7 gözaltı

Burdur’da 2 masaj ve güzellik salonuna yönelik düzenlenen fuhuş operasyonunda 3’ü yabancı uyruklu kadınlardan oluşan 7 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda cinsel içerikli hap, malzeme ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Burdurdaki masaj ve güzellik salonlarına eş zamanlı fuhuş baskını: 7 gözaltı

06 Mayıs 2018 09:16

Burdur Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, kentteki bazı masaj salonlarında fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine 1 ay süren takibin ardından 2 ayrı adrese operasyon düzenledi. ‘Güzellik ve masaj salonu’ adı altında faaliyet gösterdiği öne sürülen 2 iş yerine, eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, 9’u kadın toplam 32 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 4 çift, toplam 8 kişinin uygunsuz vaziyette suçüstü yakalandığı öğrenildi. Burdur Emniyeti tarafından yapılan çalışmalar sonucu yakalanan 32 kişiden 3’ü yabancı uyruklu kadın olmak üzere, 7 kişinin ‘Fuhuşa yer temini ve aracılık etmek’ suçlamasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

Fuhuş yapılan masaj salonlarında uyuşturucu madde ele geçirildi
Diğer yandan, salonlarda detaylı bir arama yapan polis güçleri, cinsel içerikli hap ile 6.40 gram esrar maddesi ele geçirdi. 

Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.  

Feti Kılıç
 

 

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