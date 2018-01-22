Diğer
Kategoriler

Burdur’daki özel güvenlik görevlisi kadından gönüllü ‘Afrin’ başvurusu

Burdur’da özel güvenlik görevlisi 45 yaşındaki Songül Sütci, Askerlik Şubesi’ne yaptığı dilekçeli başvuruyla gönüllü olarak ‘Afrin Operasyonu’na katılmak istediğini beyan ederek, “Eğer kabul görürse böyle bir harekata katılmak benim için onur olacaktır” dedi.

Burdurdaki özel güvenlik görevlisi kadından gönüllü Afrin başvurusu

22 Ocak 2018 13:28

Burdur’da 45 yaşındaki özel güvenlik görevlisi Songül Sütci, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen ‘Zeytin Dalı Harekatı’na katılmak üzere dilekçe yazarak Burdur Askerlik Şubesi’ne gönüllük başvurusunda bulundu.

“Bir kadın olarak, askerimin - polisimin yanındayım”

Yazdığı dilekçe ile askerlik şubesine yaptığı başvuru çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Songül Sütci, "Özel güvenlik görevlisiyim ama şu an çalışmıyorum. Burdur'da bir kadın olarak ben de askerimizin, polisimizin yanındayım. Askerlik vasıflarını taşıyorum, çağrılmayı bekliyorum. Bir 'Alo' demeleri yeterli" diye konuştu.

“Eğer kabul görürse, benim için onur olacaktır”

‘Zeytin Dalı Harekatı’ adı altında düzenlenen ‘Afrin Operasyonu’na katılmak üzere gönüllü olarak başvuruda bulunduğunu kaydeden Sütci, "Askerimizin - polisimizin başı ağrısa, benim canım yanar. Yaptığım başvuru eğer kabul görürse böyle bir harekata katılmak benim için onur olacaktır. Aslında biz bu harekat için 4 farklı meslek grubundaki bayan arkadaşlarımızla başvuru yapmayı planlamıştık. Ancak, onlar müsait olamadıklarını, gelecek günlerde başvuru yapabileceklerini belirttiler. Ben başvurumu yaptım” ifadelerini kullandı.

“Askere kaydolmak için geldim”

Kadın gönüllü Sütci, daha sonra gazetecilere dilekçesini gösterdi.
Sütci’nin dilekçesinde, "Ben Songül Sütci, 1973 doğumluyum. Burdurluyum. Askerimin, polisimin 24 saat yanındayım. Askere kaydolmak için geldim, korucu da olurum. Saygılarımla bilgilerinize sunarım" ifadeleri yer aldı.

Etiketler: afrin, asker, burdur, dilekçe

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 4°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 3°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç