Burdur’daki özel güvenlik görevlisi kadından gönüllü ‘Afrin’ başvurusu

Burdur’da 45 yaşındaki özel güvenlik görevlisi Songül Sütci, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen ‘Zeytin Dalı Harekatı’na katılmak üzere dilekçe yazarak Burdur Askerlik Şubesi’ne gönüllük başvurusunda bulundu.

“Bir kadın olarak, askerimin - polisimin yanındayım”

Yazdığı dilekçe ile askerlik şubesine yaptığı başvuru çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Songül Sütci, "Özel güvenlik görevlisiyim ama şu an çalışmıyorum. Burdur'da bir kadın olarak ben de askerimizin, polisimizin yanındayım. Askerlik vasıflarını taşıyorum, çağrılmayı bekliyorum. Bir 'Alo' demeleri yeterli" diye konuştu.

“Eğer kabul görürse, benim için onur olacaktır”

‘Zeytin Dalı Harekatı’ adı altında düzenlenen ‘Afrin Operasyonu’na katılmak üzere gönüllü olarak başvuruda bulunduğunu kaydeden Sütci, "Askerimizin - polisimizin başı ağrısa, benim canım yanar. Yaptığım başvuru eğer kabul görürse böyle bir harekata katılmak benim için onur olacaktır. Aslında biz bu harekat için 4 farklı meslek grubundaki bayan arkadaşlarımızla başvuru yapmayı planlamıştık. Ancak, onlar müsait olamadıklarını, gelecek günlerde başvuru yapabileceklerini belirttiler. Ben başvurumu yaptım” ifadelerini kullandı.

“Askere kaydolmak için geldim”

Kadın gönüllü Sütci, daha sonra gazetecilere dilekçesini gösterdi.

Sütci’nin dilekçesinde, "Ben Songül Sütci, 1973 doğumluyum. Burdurluyum. Askerimin, polisimin 24 saat yanındayım. Askere kaydolmak için geldim, korucu da olurum. Saygılarımla bilgilerinize sunarım" ifadeleri yer aldı.